Meteo, dopo il maltempo arriva l'Ottobrata bis: dove, quando e quanto durerà

Cosa dicono le previsioni meteo? Dopo il maltempo arriva l'Ottobrata bis. Prepariamoci a vivere nuove giornate all'insegna del bel tempo con temperature in salita. L'Anticiclone Africano torna infatti ad essere protagonista regalandoci un clima mite. Dove? Quando? Quanto durerà? Ecco tutte le ultime notizie in merito.

Previsioni meteo per il fine settimana: ritorna l'Anticiclone Africano

Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le ultime previsioni meteo nel corso della giornata di oggi l'ultima perturbazione si allontanerà verso la Grecia, mentre un altro debole sistema nuvoloso raggiungerà le regioni settentrionali portando nuvole, ma poche e deboli precipitazioni limitatamente alle zone alpine. Nel fine settimana ci sarà un graduale rinforzo dell’alta pressione che garantirà temperature diurne molto miti. Ci attendono pertanto giornate con tempo stabile e asciutto, ma non del tutto soleggiato al Nord e in Toscana.

Nello specifico sabato 15 ottobre il tempo sarà stabile, a parte la presenza di annuvolamenti compatti fra Liguria e Toscana e sulle Alpi centro-orientali. Un po’ di nuvole si potranno vedere anche su Piemonte, Lombardia, Venezie e localmente anche all’estremo Sud e Isole. Le nebbie faranno la loro comparsa, invece, lungo la fascia centrale della pianura padana e nelle valli interne del Centro. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento, con massime sopra la media al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Domenica 16 ottobre le schiarite più ampie favoriranno le Alpi centro-orientali, il medio versante Adriatico, il Lazio e gran parte del Sud. Una maggiore nuvolosità interesserà invece il resto dell’Italia, ma non vi saranno piogge. Temperature, infine, in rialzo al Centro-Nord. Nell'ovest della Sardegna le punte massime potranno superare i 25 gradi per effetto di venti moderati di Scirocco.

Quanto durerà l'Ottobrata bis?

Quanto durerà l'influsso dell'Anticiclone Africano? Per quanto tempo potremo godere di questa Ottobrata bis? Ebbene da questo fine settimana, fino ai primi giorni della prossima settimana, secondo le ultime tendenze meteo, potremo godere di tempo stabile, accompagnato da un aumento delle temperature e piogge sostanzialmente assenti. Le temperature massime, pertanto, già oltre la norma nel fine settimana, potranno ulteriormente aumentare.