Meteo prossimi giorni: dopo il forte maltempo torna il grande caldo?

Il vortice ciclonico continua a farsi sentire sull'Italia con un clima instabile e variabile caratterizzato da forti temporali e piogge che hanno causato danni e disagi in diverse regioni, tra cui l'Emilia Romagna. Quando torna il caldo? Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ancora piogge e maltempo in Italia

L'anticiclone nordafricano è ancora ben lontano dall'Italia interessata da una vortice ciclonico posizionato sul Tirreno che sta determinando un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale. C'è una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci, anche intensi, sulle regioni del Centro-Nord con criticità in diverse zone.

Non solo, in calo le temperature che si manterranno ancora sotto la media del periodo nelle regioni centrosettentrionali, mentre al Sud ancora caldo con picchi di oltre 30°. Da mercoledì 26 giugno è previsto un primo miglioramento con il clima che si farà più stabile con un conseguente aumento delle temperature che sfioreranno i 35° al Centro-Sud. Ancora escluse da questa impennata di caldo le regioni del Nord con temperature in aumento sì, ma contenute.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 25 giugno: piogge e temporali su Emilia occidentale, basso Piemonte, bassa Lombardia e Liguria, non si escludono fenomeni più isolati anche nel resto Nord e in Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Nelle prime ore del pomeriggio il maltempo si accenta nelle regioni del Centro Nord, piogge e rovesci sono previsti anche tra Campania, rilievi lucani, Puglia settentrionale e zone interne della Sardegna. Nella giornata di mercoledì 26 giugno ancora piogge e temporali su Alpi, Appennini con il rischio di sconfinamenti verso le vicine pianure, sulle Venezie, l’Emilia e le coste adriatiche. Schiarite in Calabria, Sicilia e in Sardegna con temperature in aumento quasi ovunque.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: fase instabile e più fresca sull’Italia centrosettentrionale

Da metà settimana l’area ciclonica e la perturbazione n.9 di giugno responsabile di questa nuova ondata di maltempo lascerà l'Italia per spostarsi verso la Penisola balcanica. Previsto un miglioramento del clima da giovedì 27 giugno in buona parte del paese, anche se non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani limitatamente al settore alpino e prealpino orientale. Ancora incerta l'evoluzione climatica per il fine settimana e i primi giorni di luglio anche se le previsioni delineano ancora un'Italia climaticamente divisa in due: maltempo e piogge al Nord e bel tempo con sole al Sud.

Nella giornata di venerdì 28 giugno previsto un clima stabile complice la presenza di un promontorio di matrice nordafricana che si estenderà fino al Mediterraneo centrale. Sabato 29 giugno è previsto un cedimento dell’alta pressione all’altezza delle regioni settentrionali per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la n.10 del mese, che determinerà un peggioramento con una nuova fase temporalesca. Al Sud, invece, persiste il caldo per la presenza dell’anticiclone africano con sole e temperature bollenti che sfioreranno i 35-40° con picchi fino a 45° tra Calabria e Sicilia.