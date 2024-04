Meteo, dopo il caldo anomalo torna il freddo: maltempo e neve in Italia. Le previsioni

Clima autunnale e in alcune regioni di stampo invernale in Italia. Il terzo weekend di Aprile è all'insegna del maltempo con il ritorno del freddo, piogge e un brusco calo delle temperature causato dall'afflusso di aria fredda e dal passaggio di due perturbazioni. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

Freddo e piogge da Nord a Sud in Italia un weekend di stampo invernale e non primaverile. Sul nostro paese, infatti, continuano a scorrere fredde perturbazioni nord-atlantiche che hanno riportato fenomeni temporaleschi e rovesci, anche intensi, lungo tutto lo stivale con un conseguente brusco calo delle temperature. Anche il weekend sarà all'insegna del maltempo complice il passaggio della perturbazione n.6 di aprile che si farà sentire soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Torna la neve sull’Appennino, mentre da domenica 21 aprile una nuova perturbazione, la n.7 del mese, si farà sentire nelle regioni del Nord con piogge sparse e il ritorno della neve.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 20 aprile: tempo soleggiato al Nord-Est e Isole Maggiori. Nuvole e piogge nel resto del paese con fenomeni intensi in Campania, Puglia settentrionale e, a carattere più isolato, anche su Veneto, Emilia, Romagna e Basilicata. Sugli Appennini torna la neve oltre 1300-1500 metri. In calo le temperature massime che scendono di anche -10° rispetto alla media del periodo.

Anche domenica 21 aprile sarà una giornata caratterizzata da nubi e piogge in diverse regioni d'Italia. Il maltempo non dovrebbe interessare le regioni del Nord nelle prime ore del mattino, anche se dal pomeriggio è previsto un peggioramento con piogge, rovesci e nevicate fino a 800/1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennino Ligure ed Emiliano.

Meteo, che tempo farà per il 25 aprile?

Durante la prossima settimana l’Europa e l’Italia saranno inserite all’interno di una massa d’aria insolitamente fredda per il periodo che determinerà un calo delle temperature di anche 6-8° rispetto ai valori del periodo. Una anomalia termica causata anche dal passaggio di una nuova perturbazione, la n.7 di aprile, in arrivo da lunedì 22 aprile. Ad accompagnare la perturbazione anche un nucleo instabile con freddo di origine artica che interesserà buona parte del paese. Un clima di stampo invernale in Italia con una nuova fase critica di maltempo con tanto di neve copiosa al Nord-Ovest fin verso i 600-800 metri.

Per la giornata di martedì 23 aprile è previsto un miglioramento su buona parte del Nord, mentre Emilia Romagna e regioni del Centro dovranno fare i conti con il passaggio di piogge e temporali. Non si escludono nevicate fin verso 1000-1200 metri. Nelle regioni del Sud Italia, invece, è previsto l'arrivo della perturbazione n.8 in risalita dal Nord Africa che riporterà le piogge tra lunedì sera e martedì, su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e Puglia.

Le previsioni meteo naturalmente potranno subire ancora delle importanti modifiche complice la complessa circolazione atmosferica. Una cosa è certa: per tutta la prossima settimana dovrebbe perdurare un clima instabile e variabile caratterizzato da freddo, piogge e neve.