Meteo, dopo uno scampolo d'autunno torna l'estate da metà settimana con l'alta pressione

L'Italia deve ancora fare i conti con un clima estivo. La presenza dell'alta pressione lungo il Mediterraneo favorisce una condizione meteo stabile caratterizzata da clima mite e soleggiato con temperature estive. Le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, breve parentesi d'autunno poi di nuovo l'estate

Piogge e rovesci nelle regioni del Sud e Isole per il passaggio di un vortice ciclonico al largo delle coste ioniche. Si tratta di una fase passeggera, di un breve scampolo d'autunno destinato a durare davvero poco visto che l'alta pressione tornerà l'indiscussa protagonista lungo tutto lo stivale. La presenza di una massa d'aria subtropicale sull'Europa si sta espandendo in Italia, ma anche verso le Isole Britanniche, l’area del Mare del Nord e del Baltico meridionale.

Questa circolazione garantirà il perdurare di un clima estivo con temperature e valori di +8-12° rispetto alla media del periodo. Dopo una breve parentesi di maltempo nelle regioni del Sud causato da un vortice ciclonico al largo delle coste ioniche, da metà settimana l'attenuarsi delle correnti nord-orientali consentiranno un nuovo aumento delle temperature con picchi di anche 30-35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni oggi martedì 5 settembre: nuvole sparse nelle regioni del Nord, ma anche lungo il medio Adriatico, Sud e Sicilia. Non si esclude il rischio di piogge e rovesci, seppur isolati, in Calabria e Sicilia. Nel resto del paese sole e bel tempo con temperature stabili e valori compresi tra i 25-30° e picchi di 33-34° in Sardegna. Ancora nuvole nella giornata di mercoledì 6 settembre con fenomeni temporaleschi fra Sicilia e Calabria. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia con le temperature in aumento nel Centro-Nord e in lieve calo al Sud. Valori sempre estivi con medie comprese tra i 28-30°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: torna il caldo con l'alta pressione

Le ultime previsioni meteo delineano per la seconda metà della settimana una Italia climaticamente divisa in due. Da giovedì 7 settembre ancora clima instabile e variabile al Sud e in Sicilia dove non si esclude il rischio di temporali e rovesci che potrebbero interessare anche l'Appennino meridionale, le coste Campania e del nord dell'Isola. Nel resto del Paese bel tempo con sole.

Nella giornata di venerdì 8 settembre ancora qualche rovescio e temporale nelle zone del Sud e della Sicilia per gli ultimi effetti del vortice depressionario che, a fine giornata, si allontanerà dal nostro Paese. Per il weekend è previsto un miglioramento generale delle condizioni meteo lungo tutto lo stivale con l'intensificarsi dell'alta pressione. Ancora caldo e temperature alte a conferma che l'estate non molla!