Meteo, dopo l’anticiclone africano arriva il maltempo? Piogge e rovesci all’orizzonte

L'ondata di calore ha raggiunto il suo picco massimo in Italia con caldo, afa e temperature che sfiorano i 40°. L'ultima settimana di luglio è nel segno dell'anticiclone africano, ma all'orizzonte si profila il ritorno del maltempo. Ecco dove e quando.

Meteo, caldo torrido in Italia con temperature sopra i 40°

Fa sempre più caldo in Italia per la presenza costante dell'anticiclone africano che occupa il Mediterraneo centrale e l’Italia garantendo un clima caldo, afoso e soleggiato lungo tutto lo stivale. Unica eccezione: il rischio di possibili temporali pomeridiani sulle Alpi. L'intensa ondata di calore è destinata a proseguire per tutta la settimana con l'allarme siccità che si fa sempre più importante nelle regioni dell'estremo Sud e in particolare in Sicilia. In aumento anche le temperature con i valori che sfiorano e in alcuni casi superano anche i 40° in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e nelle Isole. Ancora incerta la tendenza meteo per la seconda parte della settimana, anche se le previsioni meteo delineano un possibile clima instabile nelle regioni del Nord e Toscana tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 29 luglio: nuvole nelle prime ore del mattino, in particolare nelle zone prealpine e in Piemonte. Bel tempo e clima serene nel resto del paese, anche se nel pomeriggio è possibile un aumento della nuvolosità su Alpi e Appennini. Caldo intenso ed afoso nel resto del paese. Nella giornata di martedì 30 luglio tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica e al Nord tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Prealpi venete. Lieve calo per le temperature al Centro-Sud, mentre picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e nelle due Isole maggiori.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: che tempo farà?

Il mese di luglio si chiude con un clima caldo, soleggiato ed afoso da Nord a Sud. L'ondata di calore è destinata a raggiungere il suo picco negli ultimi giorni del mese con temperature sempre più calde ed afose anche di notte con valori diffusamente sopra i 32-33 gradi e picchi di anche 35-40° al Centro-Sud. Un po' di ventilazione settentrionale, invece, è destinata a mitigare il caldo intenso degli ultimi giorni, anche se il sole resterà l'indiscusso protagonista. Nuvole e il rischio di qualche breve ed isolato rovescio lungo le Alpi. Dal 1 agosto le previsioni delineano una possibile flessione dell'anticiclone africano, in particolare nelle regioni del Nord, dove tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto è previsto il passaggio di una debole perturbazione che riporterà piogge e rovesci che insisteranno anche nelle Alpi ma anche su zone di pianura.

Non si escludono episodi di forte intensità con il rischio di forti grandinate per il forte caldo. Il ritorno del maltempo andrà ad attenuare il grande caldo nelle regioni del Nord con l'aria che si farà meno afosa e torrida. Al Centro-Sud, invece, prosegue il grande caldo anche se nel primo weekend di agosto è possibile un clima afoso si, ma con valori meno estremi.