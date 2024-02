Meteo, domenica di Carnevale con maltempo anche forte: tanta pioggia e vento di burrasca. Le previsioni dall'11 febbraio

La prima perturbazione di febbraio, che ha interrotto il lungo periodo anticiclonico, sta attraversando l’Italia in questo weekend di Carnevale. Nella giornata di domenica 11 febbraio porterà ancora precipitazioni diffuse e localmente intense, mentre forti venti occidentali e di Maestrale sostituiranno gradualmente quelli meridionali favorendo l’afflusso di aria un po' più fredda e responsabile di un contenuto calo termico, con temperature più vicine alla norma.

L’inizio della settimana vedrà poi prevalere condizioni meteo di nuovo stabili, salvo gli ultimi episodi di instabilità al Centro-Sud. Secondo i dati a nostra disposizione, l’inverno resterà ancora assente durante la settimana, che sarà caratterizzata da una spiccata variabilità, ma senza precipitazioni di rilievo e con un clima mite.

Le previsioni meteo per la Domenica di Carnevale, 11 febbraio 2024

Tempo in graduale miglioramento al Nord-Ovest, con rasserenamenti dal pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente e piogge residue in Lombardia e Levante Ligure. Qualche breve schiarita anche sul medio-basso versante adriatico. Cielo nuvoloso o coperto nel resto del Paese, con piogge e rovesci al Nord-Est, in Emilia Romagna, regioni tirreniche, Umbria, Sardegna e Sicilia; rischio di temporali in Campania, Calabria tirrenica, Salento e Sicilia. Neve sulle Alpi orientali oltre 1300-1500 metri, al mattino anche sui monti lombardi.

Temperature massime per lo più in calo, specie su regioni tirreniche e Isole. Venti occidentali, anche forti al Centro-Sud; in Sardegna Maestrale intenso, con raffiche di burrasca fino a 80 - 90 Km/h. Mari molto mossi o agitati.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in diverse regioni italiane; codice arancione in vigore per rischio idrogeologico sulla Campania (Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento) e su parte della Lombardia settentrionale (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche).

Le previsioni meteo per lunedì 12 febbraio

In gran parte del Paese condizioni di variabilità, con una nuvolosità che lascerà spazio a delle schiarite. Le zone soleggiate saranno più ampie e frequenti in mattinata al Nord, ma con possibile presenza di nebbia a banchi. Tempo instabile nelle regioni del Centro-Sud dove, nel corso della giornata, non mancheranno brevi piogge o isolati rovesci. Temperature massime in ulteriore lieve flessione al Centro-Sud, stazionarie altrove, con valori in generale superiori alla norma. Venti nord-occidentali, anche forti in Calabria, Sicilia, Sardegna e mari prospicienti, che resteranno molto mossi.