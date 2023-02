Meteo, da domenica cambia tutto? Ecco le ultime tendenze meteo

Primo weekend di febbraio all'insegna del bel tempo con qualche debole e sporadica pioggia al Sud e Medio Adriatico. Sole nel resto del paese. Si tratta però di una pausa momentanea dal freddo, visto che da domenica 5 febbraio è previsto il ritorno del gelo per il passaggio di un vortice di aria artica. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, weekend di febbraio col sole e temperature miti

L'Italia sta vivendo una fase climatica serena e stabile con temperature al di sopra della media del periodo che, in alcune zone, sfiorano anche i 18°. Una pausa dal lungo e freddo inverno che si protrarrà ancora per qualche giorno prima del ritorno del gelo artico.

Nella giornata di sabato 4 è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 di febbraio che, scivolando sulla Penisola Balcanica verso la Grecia, porterà deboli piogge nelle regioni del Sud e lungo il Medio Adriatico. Nel resto del paese previsti annuvolamenti al Centro-Nord, Alpi orientali, Toscana, Umbria e alto Lazio. La nebbia dovrebbe interessare nel pomeriggio anche l'Abruzzo e Molise. Al Sud e Isole clima variabile con nubi e schiarite, ma non sono da escludere dei rovesci su Puglia, Basilicata, Calabria e verso sera nel nord della Sicilia. Temperature massime in aumento al Nord con possibili picchi di anche 17-18° al Nord-Ovest e in Sardegna.

Meteo Italia, da domenica torna il freddo e il gelo

Per domenica 5 febbraio nuvole sparse al Nord, regioni centrali adriatiche, al Sud, nord della Sicilia e Sardegna. Previsti rovesci isolati, principalmente nelle prime ore del mattino, in Puglia, Basilicata orientale e nordest della Calabria. Non solo, precipitazioni perlopiù nevose sono previste fino a quote anche 100-200 metri. Nel resto del paese tempo perlopiù soleggiato con cielo sereno. Le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti con il freddo che si farà sentire lungo l’Adriatico e al Sud.

L'inizio della seconda settimana di febbraio sarà all'insegna del freddo per l'arrivo di una gelida massa d'aria artica. Già da domenica, infatti, assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo con le temperature in discesa che toccheranno il loro minimo nella giornata di lunedì 6 febbraio. Non sono da escludere nevicate, anche a basse quote, su Abruzzo Molise, Calabria ionica da 100 a 400 metri di quota. Le temperature in brusco calo con valori e picchi di -10 sotto lo zero a 1500 metri di quota. Stando alle previsioni meteo la prossima settimana potrebbe essere la più fredda dell’inverno con temperature che toccheranno valori fino a -4/-5 gradi anche nelle zone di pianura.