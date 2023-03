Meteo, domenica arriva aria più fredda e calano le temperature

L'Italia è alle prese con un weekend tipicamente primaverile. Bel tempo e sole al Nord con temperature in aumento e picchi di anche 20° in alcune zone. Tutto cambia da domenica, visto che le previsioni dei prossimi giorni segnalano il ritorno delle piogge e un calo delle temperature. Cosa succederà?

Meteo weekend, che tempo farà in Italia?

Il secondo fine settimana di marzo parte all'insegna del bel tempo lungo tutto lo stivale. Clima stabile con tempo soleggiato e temperature quasi primaverili in buona parte del paese nonostante il passaggio di una rapida e veloce perturbazione che, dopo aver fatto sentire i suoi effetti al Centro-Sud, lascerà il nostro Paese. Da domenica cambia tutto: tornano le piogge e un temporaneo calo termico che si farà sentire nelle regioni settentrionali e adriatiche complice il passaggio di un fronte freddo in arrivo dai Balcani che toccherà anche la nostra penisola. Un peggioramento del clima è previsto tra lunedì e martedì in concomitanza con il passaggio di una perturbazione atlantica che riporterà le piogge nelle regioni settentrionali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 11 marzo: cielo sereno e soleggiato al Nord fatta eccezione per qualche nuvola nelle prime ore del mattino lungo le Alpi occidentali dove sono previste nevicate intorno ai 1.500-1.900 metri. Tempo perlopiù nuvoloso e variabile al Centro-Sud con qualche pioggia, seppur debole e isolata, in Calabria. Le temperature in aumento con valori di gran lunga superiori alla media del periodo e picchi di 20°. Domenica 12 marzo, invece, tempo soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, perlopiù variabile nel resto del paese con qualche isolata pioggia in Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e basso Lazio. In calo le temperature massime.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: piogge e temperature in calo

Da domenica 12 marzo primi cambiamenti climatici in Italia. La terza settimana di marzo inizia nel segno di una nuova perturbazione, la numero 6 del mese, che riporterà piogge e rovesci nelle regioni del Nord a secco da settimane. Si tratta di piogge quantitativamente insufficienti però a risolvere l'allarme siccità e l'emergenza idrica che prosegue da mesi.

Nella giornata di lunedì 13 marzo nubi e nuvole al Nord con rovesci e piogge che, dalle prime ore del pomeriggio, interesseranno Liguria, Emilia Romagna e buona parte del Nord-Ovest. La neve è attesa sulle Alpi a quote molto alte, ma anche intorno ai 1.500-1.600 metri di notte. Al Sud ancora bel tempo con sole e qualche possibile velatura. In calo ovunque le temperature con valori nella norma o leggermente al di sopra della media. Anche nella giornata di martedì 14 marzo si faranno sentire gli effetti della perturbazione che insisterà sulle regioni centrali, basso Tirreno, Campania e Calabria. Da mercoledì la tempesta lascerà il nostro paese complice il ritorno dell'anticiclone che dovrebbe riportare, da Nord a Sud, condizioni climatiche stabili con tempo soleggiato e temperature in aumento.