Meteo: domenica 28 caldissima con picchi di 40 gradi! A inizio luglio la svolta

Non si placa l’eccezionale ondata di calore che da quasi due settimana tiene sotto scacco buona parte dell’Europa. Tuttavia, vi sono delle variazioni degne di nota riguardo la configurazione della circolazione atmosferica che interessa l’area euro-mediterranea. Da un lato, le correnti temperate atlantiche stanno tornando a prevalere sull’Europa occidentale e, successivamente lo faranno anche nel comparto centrale; questo significa che in questi Paesi, in particolare su Francia e Germania dove si sono avuti picchi intorno ai 40 gradi, la fase di caldo estremo sta volgendo al termine e non senza traumi in termini di violenti episodi di maltempo.

Dall’altro lato, almeno fino a mercoledì 1° luglio, il nucleo “bollente” della massa d’aria subtropicale andrà a concentrarsi su tutta la fascia meridionale del continente, compresa l’Italia dove i termometri saliranno fino a 38-40 gradi in diverse aree. La scarsa ventilazione, oltretutto, favorirà il ristagno dell’umidità nei bassi strati e così occorrerà fare i conti anche con un marcato disagio dovuto all’afa che non darà tregua neppure di notte.

Nel frattempo, l’instabilità pomeridiana/serale, con anche degli strascichi notturni, continuerà a produrre temporali di calore per lo più sulle aree montuose e settori limitrofi, ma tenderà a divenire più diffusa a inizio settimana con maggiore interessamento della pianura Padana e delle aree interne della penisola.

Con l’inizio di luglio, invece, anche gli ultimi aggiornamenti confermano un cambio della circolazione atmosferica che porterà alla conclusione di questa ondata di caldo estremo. Si prospetta, in effetti, il passaggio di una perturbazione nord atlantica (la prima del mese), associata ad aria più temperata e ad una fase temporalesca più incisiva.

Dato il contrasto termico elevatissimo, tra mercoledì 1 e venerdì 3 sarà elevato il rischio di fenomeni violenti, con grandine e trombe d’aria, oltre ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria e un calo generalizzato delle temperature, destinate a portarsi per qualche giorno più vicine alla norma o, perlomeno, sotto la soglia dei 35 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 28 giugno

Tempo soleggiato e caldo intenso, con il consueto aumento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, quando saranno possibili isolati rovesci o temporali di calore, più probabili su Alpi, Appennino settentrionale, rilievi fra Abruzzo e basso Lazio e rilievi della Sicilia.

Alla sera ancora qualche temporale sulle Alpi centro-occidentali, in locale estensione alle vicine pianure del Nord-Ovest. Non si escludono fenomeni intensi. Temperature massime stazionarie o in ulteriore rialzo, fino a picchi di 36-40 gradi nelle zone distanti dai litorali. Venti a regime di brezza, salvo raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 29 giugno

Al mattino tempo soleggiato, salvo delle velature al Nord e qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi e nella Calabria tirrenica, con locali rovesci in rapido esaurimento in Alto Adige. Nel pomeriggio nubi in aumento su Alpi, Nord-Ovest e zone interne e montuose del Centro-Sud, con alcuni rovesci e temporali nel settore alpino e prealpino, in locale estensione alle vicine pianure del Nord-Ovest; qualche temporale anche lungo l’Appennino e nei rilievi della Sicilia. Non si escludono fenomeni intensi. Alla sera ancora qualche rovescio fra Emilia, Veneto occidentale, est Lombardia e Trentino Alto Adige.

Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al Nord-Ovest; minime molto elevate, difficilmente sotto i 24-25 gradi in molte zone; massime per lo più tra 30 e 37 gradi, con punte di 38-40 gradi tra Emilia Romagna e zone interne della penisola. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche nei temporali.