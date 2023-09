Meteo, domenica 17 torna il sole, ma una nuova perturbazione ci raggiungerà ad inizio settimana

La settimana si chiuderà con una domenica 17 nel complesso tranquilla sull’Italia grazie a un rialzo della pressione, e quindi con condizioni meteo più soleggiate e stabili, ma già ad inizio settimana in alcuni settori del Paese aumenterà l'instabilità per l'arrivo di una nuova perturbazione.

Domenica 17 torna il sole, ma ad inizio settimana aumenta l'instabilità: la tendenza meteo

Il veloce impulso perturbato, transitato sabato 16, si sarà già allontanato nella notte precedente, lasciando domenica 17 un po’ di nuvolosità in graduale attenuazione sulle regioni settentrionali e gli ultimi sporadici fenomeni in mattinata su Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Già più soleggiato al Centro-Sud con pochi temporanei annuvolamenti in Sardegna, al Centro e in generale lungo l’Appennino. Le temperature tenderanno a rialzare, in particolare al Centro-Nord e soprattutto sulla Sardegna dove uno Scirocco anche moderato potrà favorire punte oltre i 35 gradi nel settore occidentale dell’isola. Sul resto del Centrosud punte intorno ai 30 gradi mentre al Nord dovremmo rimanere sotto questa soglia.

Tra lunedì 18 e martedì 19 un nuovo indebolimento dell’alta pressione dovrebbe coincidere con il passaggio di un’altra perturbazione nelle aree più settentrionali del nostro Paese con effetti in termini di temporanea instabilità e quindi di locali rovesci o temporali per lo più concentrati nel Nord-Ovest, nel settore ligure, lungo le Alpi e sul Friuli Venezia Giulia. Si tratterà di un tempo piuttosto variabile in queste aree con dettagli quindi affetti da una significativa incertezza.

Le fasi più instabili saranno accompagnate anche da temporanei cali termici. Le temperature caleranno anche nell’ovest della Sardegna dove cesserà l’effetto dello Scirocco mentre potranno rialzare sul medio Adriatico e al Sud dove la massa d’aria calda associata all’anticiclone favorirà numerose punte oltre i 30 gradi.

In seguito, in settimana, le temperature potrebbero leggermente calare anche al Centro-Sud ma mantenendosi su valori sopra le medie, specie al Sud.