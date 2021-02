Meteo, domenica 14 febbraio clima gelido sull'Italia

Aria di origine artica sta causando un'ondata di gelo molto intensa. Domenica 14 febbraio neve a quote basse sul medio Adriatico e venti intensi. Gli aggiornamenti meteo

Nuova pesante ondata di maltempo di stampo decisamente invernale sull’Italia: una massa d’aria freddissima, di origine artico-continentale, si sta riversando sul bacino del Mediterraneo, entro domenica sera si sarà propagata fino alle estreme regioni meridionali e alle Isole maggiori, determinando anche qui un marcato raffreddamento. Si tratta della più intensa ondata di freddo dall’inizio dell’inverno, con valori che in montagna al Centro-nord, sopra i 1000 metri, scendono fino a -15 gradi. Nel frattempo, la perturbazione numero 5 abbandonerà le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sicilia sin dalle prime ore di domenica, dove tuttavia il tempo resterà instabile, con altre occasioni di neve fino a quote molto basse.

Un miglioramento più evidente arriverà nei primi giorni della prossima settimana, insieme ad uno spostamento della gelida corrente nord-orientale verso la Grecia e l’Egeo. Il clima, tuttavia, resterà freddo, con temperature inferiori alla norma probabilmente fino a martedì. A seguire, con il ripristino del flusso temperato e a tratti umido atlantico, le temperature rialzeranno sensibilmente.

Previsioni meteo per domenica 14 febbraio

Domenica cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio. Cielo in prevalenza nuvoloso nelle restanti regioni, con tendenza a schiarite sulla Sardegna e sulle coste campane. Deboli nevicate, sparse e intermittenti, fin lungo le coste su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; fino a quote molto basse (200-300 metri) nel nordest della Calabria e fino in costa verso sera. Locali piogge su Calabria meridionale e nord della Sicilia, con sporadiche nevicate sui rilievi, in calo fin verso 300-400 metri a fine giornata.

Temperature: minime in forte diminuzione, con intense e diffuse gelate all’alba al Centronord (valori fino a -6/-8 gradi in val padana) e nelle aree interne del Sud. Massime in leggero rialzo al Nord; in ulteriore calo al Sud e, soprattutto, sulle Isole: ovunque fino a 10 gradi sotto la norma.

Venti: da moderati a burrascosi di Tramontana e Grecale su mari e regioni centro-meridionali e marcata sensazione di freddo (effetto windchill). Raffiche fino a 70-80 Km/h. Mari: molto mossi o agitati quelli centro-meridionali, fino a molto agitato lo Ionio.

Previsioni meteo per lunedì 15 febbraio

Lunedì al Nord, al Centro, su Sardegna e coste campane tempo in prevalenza soleggiato, ma con tendenza a velature al Nord, specie dalla sera. Cielo irregolarmente nuvoloso nel resto del Sud e sulla Sicilia, con le ultime deboli e isolate precipitazioni in Calabria e nel nord dell’isola, nevose fino a quote molto basse (200-400 metri). Al mattino ancora qualche fiocco di neve fino in pianura tra Puglia centrale e Basilicata. Tendenza a ulteriore generale miglioramento a fine giornata. Temperature minime in ulteriore calo al Sud e sulle Isole: gelate diffuse, particolarmente intense al Centro-nord e nelle aree interne del Meridione. Clima freddo anche a metà giornata, con valori massimi ovunque inferiori ai 9-10 gradi e di molto ancora al di sotto della norma.

Venti: da tesi a burrascosi di Tramontana sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, con raffiche fino a 70-80 Km/h all’estremo Sud, dove i mari resteranno molto mossi o agitati.