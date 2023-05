Meteo, domenica 14 con rischio pioggia. Tempo instabile ancora per molti giorni: la tendenza

L’evoluzione meteo per la giornata di domenica 14 risulta ancora poco affidabile. Ad agire sarà la perturbazione n.4 di maggio, attesa nella seconda parte di sabato sull’Italia e associata ad una saccatura colma di aria fresca in quota, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, la cui traiettoria e tempistica restano ad oggi molto incerte.

Le regioni maggiormente coinvolte dalle precipitazioni dovrebbero essere quelle meridionali e in parte quelle centrali. Molta variabilità nel resto del Paese, ma con scarsi fenomeni, più probabili nel pomeriggio attorno alle zone montuose del Nord.

Il sistema nuvoloso sarà preceduto da un’intensa corrente di Scirocco che investirà il Canale di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico, mentre sui bacini di ponente i venti si disporranno dai quadranti settentrionali. Le temperature, di conseguenza, subiranno un temporaneo sensibile rialzo al Sud e sulla Sicilia, con valori anche oltre i 25 gradi nei settori tirrenici.

Prossima settimana ancora instabile e fresca: la tendenza meteo

La tendenza per lunedì 15 vedrebbe una persistenza delle piogge sulle regioni del Sud e sulla Sicilia, a causa del trasferimento molto lento verso est della medesima perturbazione.

Il resto della prossima settimana si profila ancora molto dinamico e movimentato e in un contesto climatico relativamente fresco per il periodo, soprattutto al Centro-Nord (con valori leggermente anche inferiori alla norma). L’attuale fase instabile e spesso molto piovosa che sta caratterizzando il mese di maggio potrebbe dunque proseguire fin verso la fine della seconda decade, con occasione per altre importanti precipitazioni.