Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre

Ottobre al via con un'ondata di freddo e maltempo: rischio di piogge e temporali intensi in diverse regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
30 Settembre 2025
30 Settembre 2025

L’Italia si appresta a vivere un inizio di ottobre decisamente turbolento, a causa dell’ultima perturbazione di settembre che in queste ore si sta avvicinando dall’Europa centrale ed è attesa questa sera sulle regioni settentrionali. Il suo passaggio segnerà una breve ma intensa fase di maltempo di stampo pienamente autunnale, con molte piogge, vento forte e un sensibile raffreddamento. In termini di precipitazioni il coinvolgimento del Nord sarà abbastanza marginale e limitato alla prima parte di mercoledì: il maltempo colpirà in modo più significativo il Centro-Sud, particolarmente lungo il settore adriatico dove non escludiamo fenomeni intensi e criticità.

L’ingresso della perturbazione e dell’aria fredda associata nel Mediterraneo attiverà una impetuosa corrente settentrionale che, tra giovedì e venerdì, spazzerà le regioni centro-meridionali, con raffiche di burrasca e mari fino ad agitati. Ne conseguirà un generale abbassamento delle temperature, in qualche caso anche di 8-10 gradi (entro venerdì sera) rispetto ai valori molto miti registrati fino ad oggi.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 ottobre

Domani nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Al Nord pioverà più che altro tra questa notte e domattina e tra la Lombardia e l’Emilia Romagna, a seguire tempo per lo più asciutto. Il grosso delle precipitazioni, invece, investirà, le regioni del versante adriatico, quelle meridionali e la Sicilia, dove assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni intensi e abbondanti, con locali criticità.

Temperature massime in calo in val padana e nelle regioni peninsulari; punte ancora fino a 25-27 gradi nelle Isole. Venti di Bora o Grecale in marcato rinforzo su alto Adriatico e regioni centrali, di Tramontana in Liguria, di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole. Su questi settori mari tendenti a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 2 ottobre

Giovedì al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, est e sud della Sicilia e Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per alcuni banchi nuvolosi a bassa quota su Piemonte, Lombardia, Veneto occidentale e Liguria di ponente. Nel resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso e alcune precipitazioni intermittenti, anche sotto forma di locali rovesci: più probabili e diffusi in mattinata, più isolati nel resto della giornata. Possibili temporali tra Calabria meridionale e Sicilia tirrenica.

Temperature in generale diminuzione, più sensibile in val padana e lungo l’Adriatico. Venti intensi e freddi di Grecale o Tramontana su mari e regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h. Mari mossi o molto mossi, localmente fino ad agitati.

