Meteo domani: maltempo, rischio forti piogge, vento forte, nubifragi, burrasche. Le previsioni del tempo per il 22 novembre

Secondo le ultime previsioni meteo per domani, martedì 22 novembre, ci attende una ondata di forte maltempo con rischio forti piogge, vento forte, nubifragi e burrasche. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo 22 novembre 2022: forte maltempo sull'Italia

Secondo le ultime previsioni meteo una violenta tempesta si sta avvicinando all'Italia. Nel giorno di Santa Cecilia, martedì 22 novembre 2022, si rischiano pertanto severe criticità in diverse zone. Piogge intense e abbondanti coinvolgeranno tutte le regioni soprattutto quelle del Nord, la Sardegna e i settori tirrenici. A maggior rischio di nubifragi vi sono:

Triveneto

Emilia

Liguria

Toscana

Umbria

Lazio

Campania

Sardegna

settori occidentali dell'Abruzzo

settori occidentali del Molise

Si prevede inoltre una netta intensificazione dei venti che si faranno burrascosi. Le raffiche di tempesta arriveranno ben oltre i 100 km/h. Mari, infine, da molto mossi a molto agitati, fino a grossi tanto che vi sarà il rischio di violente mareggiate sia sulle coste esposte dell’Isola che su quelle tirreniche.

Le previsioni nel dettagli: la giornata di Santa Cecilia

Come abbiamo visto le previsioni meteo per il 22 novembre 2022 ci preannunciano una ondata di forte maltempo che nel dettaglio vedrà coinvolte diverse regioni d'Italia soprattutto al Nord con la Lombardia, al Nordest nei settori tirrenici.

In primis si attende neve abbondate sul settore alpino, specialmente quello centro-orientale. Nevicherà oltre i 1000-1300 metri. Alcuni fiocchi potranno cadere anche sull’Appennino ligure e tosco-emiliano.

A causa di venti con intensità di burrasca e raffiche tempestose ben oltre i 100 km/h aumenterà notevolmente anche il moto ondoso dei mari. Il mare e il Canale di Sardegna ad esempio avranno onde alte fino a 6-7 metri al largo. Violente mareggiate potranno verificarsi sulle coste soprattutto su quelle tirreniche.

Per fortuna, però, mercoledì 23 novembre vi sarà un generale miglioramento con locali piogge tra Calabria, Sicilia e in Sardegna e dal pomeriggio anche in Toscana e con nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1500 metri di quota.