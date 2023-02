Meteo, in arrivo una fase più stabile con temperature in aumento

L'ondata di freddo artico che da giorni ha colpito l'Italia sta per mitagarsi con l'arrivo del fine settimana. Il secondo weekend di febbraio, infatti, è all'insegna del bel tempo con un clima più mite e temperature in salita. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, in arrivo un profondo ciclone mediterraneo al Sud

Un vortice ciclonico è in arrivo al Sud con una nuova ondata di maltempo. Piogge e rovesci, anche sotto forma di nubifragi, sono previsti in Sicilia con raffiche di vento e nevicate. Prosegue l'ondata di freddo artico in Italia, complice il passaggio di correnti nord-orientali che insistono fra l’Europa dell’est e la nostra penisola. Non solo, il passaggio della perturbazione n.5 del mese contribuirà alla formazione di un profondo ciclone mediterraneo fra il Canale di Sicilia e il basso Ionio con nevicate previste anche a bassa quota sul medio-basso Adriatico, in Basilicata, Calabria e Sardegna.

Una forte ondata di maltempo è in arrivo in Sicilia nei settori orientali e meridionali con pioggie e rovesci tempestosi accompagnati da forti venti e possibili nubifragi. Non solo, previste anche nevicate abbondanti oltre 700-800 metri. Ma entriamo nel vivo con le previsioni di venerdì 10 febbraio: maltempo in Sicilia e Calabria con rovesci e piogge che, in alcune zone, prenderanno anche la forma di nubifragi. Nel resto del Sud tempo in miglioramento anche se non mancheranno nuvole e nubi. Al Nord bel tempo con sole e temperature massime in aumento lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: tempo stabile e prevalentemente soleggiato

La perturbazione attiva sulla Sicilia tenderà ad allontanarsi dall'Italia nella notte di sabato 11 febbraio contribuendo all'arrivo di una vasta area di altra pressione che comporterà un aumento delle temperature da Nord a Sud. Nella giornata di sabato 11 febbraio tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento solo sul nord della Sicilia e bassa Calabria. Le temperature in controtendenza rispetto ai giorni scorsi con la colonnina di mercurio in aumento in tutte le regioni.

Anche domenica 12 febbraio bel tempo e sole al Centro-Nord e Sardegna con una intensificazione di nuvole nelle regioni del Centro-Sud ma senza piogge di rilievo. Ancora in aumento le temperature. Le previsioni meteo della prossima settimana sembrano segnalare il perdurare del bel tempo con clima stabile, soleggiato e temperature in aumento.