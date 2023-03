Meteo, domani ancora qualche pioggia: le previsioni per martedì 21 marzo

La primavera astronomica, al via ufficialmente oggi con l’equinozio atteso alle 22:24, si è aperta con una perturbazione in transito sull’Italia: i suoi effetti più significativi stanno coinvolgendo le regioni centrali in queste ore, con piogge sparse anche di moderata intensità. Nelle prossime ore il sistema perturbato si sposterà lentamente verso sud, indebolendosi: prima di abbandonare definitivamente l’Italia, domani - martedì 21 marzo - porterà una residua instabilità meteo sulle regioni meridionali e il medio Adriatico.

Alle sue spalle si rinforzerà l’alta pressione, che tornerà a consolidarsi sull’Italia a metà settimana determinando una fase di tempo stabile e clima mite, con valori tipici della primavera inoltrata. Resteranno ai margini le regioni settentrionali, dove si profilano giornate più nuvolose ma con poche precipitazioni.

Le previsioni meteo per martedì 21 marzo

Domani residue piogge su medio Adriatico e rischio locali rovesci e temporali al Sud, su Puglia, Basilicata e Calabria. Nel corso della giornata le piogge tenderanno ad esaurirsi ad iniziare dal Centro in mattinata, e poi anche al Sud entro sera. Altrove ampie schiarite, con tendenza ad un aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle regioni occidentali; entro sera qualche precipitazione sulle Alpi occidentali, con quota neve oltre i 2.000 metri. Nelle ore più fredde possibili nebbie o nubi basse sulla Pianura centro-orientale.

Temperature senza grandi variazioni, con minime in lieve aumento al Nord, e massime in lieve calo al Sud e in Sardegna. I valori restano in ogni caso leggermente sopra la media per il periodo.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 marzo

Mercoledì assenza di precipitazioni. Al Nord iniziali schiarite anche diffuse, con tendenza nella seconda parte del giorno a un aumento delle nuvole lungo le Alpi e in Liguria. Al Centro-Sud residui locali addensamenti nuvolosi su Sicilia, Calabria e lungo l’Appennino, transito di nuvole alte che potranno velare il cielo nel resto del Sud, al mattino anche al Centro e in Sardegna.

Temperature in lieve calo nelle minime e in rialzo nelle massime sul medio Adriatico e al Sud; altrove valori pressoché stazionari. Venti di Libeccio in rinforzo sul Ligure; residui rinforzi di Maestrale nei canali d’Otranto e delle Isole, venti per lo più deboli altrove. Mari: fino a mossi Ligure, Canale d’Otranto, Ionio al largo e canali delle Isole; calmi o poco mossi gli altri bacini.