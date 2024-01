Meteo, previsioni: dall’Anticiclone al ritorno dell’inverno nei giorni della Merla

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni e come finirà il mese di gennaio 2024? Dopo le ultime giornate in cui le temperature sono scese su tutta Italia, avremo giorni più miti e caldi grazie all'influsso dell'Anticiclone. Il mese terminerà all'insegna del caldo? Pare proprio di no. Durante i giorni della Merla, infatti, così come tradizione vuole, sarà l'aria più fredda ad essere protagonista. Ecco i dettagli.

Meteo, previsioni: che tempo farà nei prossimi giorni con l'arrivo dell'Anticiclone?

Allontanandosi dall’Italia la perturbazione in transito lascerà spazio alla prepotente rimonta dell’alta pressione. Quest'ultima nella parte centrale della settimana consoliderà la sua presenza sull’Italia. Cosa comporta? Da mercoledì, e per tutto il resto della settimana si profilano giornate di tempo stabile, asciutto e, soprattutto, insolitamente mite, con temperature ben al di sopra della norma.

Tra giovedì e venerdì si registrerà una forte anomalia termica con scarti rispetto alle medie stagionali anche di 8-10°C. Secondo le ultime previsioni meteo le temperature anomale saranno più evidenti in collina e in montagna. Nelle regioni alpine e appenniniche lo zero termico salirà oltre i 3.000 metri, mentre a quote di pianura si rischia di raggiungere diffusamente la soglia dei 20 gradi.

Nello specifico la giornata di martedì vede al mattino sole al Nord, nuvole altrove: piogge deboli e isolate su Puglia e Basilicata. Al pomeriggio ampie schiarite anche su regioni centrali e Sardegna, ancora nuvole al Sud, con qualche pioggia residua su Puglia e Calabria.



Mercoledì 24 gennaio 2024 il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola in più potrà presentarsi solo su Alpi, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Le temperature saranno in ulteriore aumento e ben al di sopra della norma, specie nei valori pomeridiani, con massime quasi dappertutto comprese fra 13 e 17 gradi.

Insomma l’inverno resterà lontano dal nostro Paese almeno per una decina di giorni. Cosa significa? Che non avremo né piogge né nevicate e vivremo un contesto climatico anomalo, con temperature più primaverili che invernali.

Tra giovedì e venerdì infatti una massa d’aria eccezionalmente calda - associata all’anticiclone sub-tropicale in espansione fino alla regione alpina - raggiungerà le regioni occidentali della Penisola, dove le temperature in ulteriore aumento si porteranno anche di una decina di gradi oltre la media stagionale. Sulla Sardegna si potranno raggiungere e superare i 20 gradi, mentre al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche si oscillerà tra i 15 e i 20 gradi, soprattutto a quote di bassa collina.

Nel fine settimana si potranno manifestare nebbie in pianura al Nord. In queste condizioni, purtroppo, avremo anche un notevole peggioramento della qualità dell’aria, con un crescente accumulo di smog nelle aree urbane, soprattutto del Nord Italia.

Cosa accadrà a fine mese?

Nei giorni della Merla, ovvero il 29, 30 e 31 gennaio 2024, secondo alcune tendenze, il meteo cambierà e la tradizione verrà rispettata almeno solo su alcune regioni. E' tutto ancora da confermare, ma potrebbe sopraggiungere una ondata di freddo e portare con sé anche pioggia e neve. Si attendono i prossimi aggiornamenti.