Meteo, dalla sera di martedì 9 in arrivo nuovi temporali anche forti

Le condizioni meteo della prossima settimana saranno generalmente instabili per l'arrivo di una nuova perturbazione che, a partire da martedì 9, riporterà piogge e temporali localmente forti.

Meteo instabile: da martedì 9 temporali in arrivo

Martedì 9 sarà una giornata di transizione tra gli ultimi effetti al Sud della perturbazione giunta domenica e un nuovo fronte in arrivo al Nord-Ovest nella seconda parte della giornata. Al Sud locali piogge o brevi rovesci potranno interessare principalmente le zone interne appenniniche, quelle montuose della Sicilia e quelle collinari della Puglia. Le aree che godranno di schiarite temporaneamente anche ampie saranno la Sardegna, l’alto Adriatico e il Centro con qualche occasionale scroscio in Appennino. Nel resto del Nord prevarranno nel complesso le nuvole fin dal mattino e in giornata arriveranno nuove piogge, specie in serata quando sono attesi fenomeni localmente intensi tra Valle d’Aosta, alto Piemonte e ovest della Lombardia. Le temperature saranno in lieve calo al Sud e in Sicilia, in temporaneo rialzo al Centro e in Sardegna. La ventilazione sarà in generale scarsa con qualche locale rinforzo in prossimità delle Isole e in serata di Libeccio sul Ligure.

Mercoledì 10 la perturbazione dovrebbe coinvolgere in forma più diffusa il Nord-Est, con piogge localmente intense e abbondanti, e il settore peninsulare con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Le Isole rimarranno ai margini del passaggio perturbato con qualche pioggia isolata solo nel nordest della Sicilia. Al Nord-Ovest potranno aprirsi parziali schiarite ma l’atmosfera potrebbe rimanere instabile con lo sviluppo nel pomeriggio di qualche isolato rovescio o temporale. Le temperature perderanno qualche grado al Nord-Est, al Centro e nell’ovest della Sardegna e assisteremo in generale a una maggiore ventilazione con un Maestrale anche moderato sulla Sardegna.

Giovedì 11 la perturbazione sarà in allontanamento verso i Balcani, una evoluzione che però non prelude a una fase più stabile. Infatti il Mediterraneo centrale e l’Italia anche nei giorni successivi della settimana rimarranno sede di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria instabile. Sono quindi attese altre fasi di piogge anche a carattere di rovescio o temporale ma con una tempistica e una collocazione geografica ancora decisamente incerte.

Al momento i fenomeni potrebbero risultare più diffusi nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 ma per maggiori dettagli andranno seguiti i prossimi aggiornamenti. Le temperature avranno un andamento altalenante conseguente alla variabilità di nuvole e piogge ma il clima nel complesso rimarrà abbastanza mite.