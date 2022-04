Meteo, dal 5 aprile aria più mite: punte intorno ai 20 gradi

All'’inizio della prossima settimana, tra il 4 e il 5 aprile, le condizioni meteo sull’Italia saranno ancora segnate da aria piuttosto fredda per il periodo. Già martedì la circolazione in quota diventerà più occidentale poi verso il fine settimana si dovrebbe rinforzare l’alta pressione africana con un ulteriore aumento delle temperature. Nel frattempo ci sarà il passaggio di una perturbazione mediterranea tra mercoledì e giovedì.

Da martedì 5 aprile inizia un graduale aumento delle temperature

Nelle prime ore di martedì qualche precipitazione residua tra Sardegna e Sud poi in giornata situazione molto più stabile con ancora qualche annuvolamento in Sardegna e al Sud e qualche nuvola anche all’estremo Nordest. Al mattino rischio di qualche nebbia sull’alto Adriatico in rapido dissolvimento. Nel resto del Paese schiarite con l’inizio di un sensibile rialzo termico per l’arrivo di aria più mite.

Mercoledì dovrebbe transitare un corpo nuvoloso che porterà piogge sulla Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo e il Molise. Non avremo nevicate perché la massa d’aria sarà più calda. Nel resto del Centronord nuvolosità sparsa mentre in gran parte del Sud avremo ampie schiarite. Continua a metà settimana il rialzo termico: torneremo su valori intorno a 18-20 gradi possibili anche al Nord.

Giovedì questa perturbazione potrebbe indugiare un po’ al Sud con piogge e anche rischio di qualche rovescio o temporale. Piogge possibili anche sulle regioni del medio Adriatico, sulla Sardegna occidentale e nel nord della Sicilia. Su regioni tirreniche e settentrionali situazione migliore con le schiarite più ampie al Nordovest. Venti mediamente occidentali con aria mite: ulteriore leggero rialzo termico anche nei valori minimi.

Da venerdì dovrebbe cominciare un rinforzo dell’alta pressione con un tempo che ritornerà stabile in tutta l’Italia: le temperature potrebbero aumentare ancora con punte anche oltre i 20 gradi.