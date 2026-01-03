Meteo, dal 4 gennaio nuova perturbazione e aria molto fredda: le previsioni

Nella giornata di domenica 4 gennaio è atteso l’arrivo di una perturbazione più organizzata (la n.1 di gennaio) responsabile di piogge più diffuse, anche a carattere di rovescio, al Centro (probabilmente esclusa la media e alta Toscana) e nelle aree vicine del Sud. Il maltempo insisterà anche lunedì in diverse zone del Centro-Sud, mentre per martedì (giorno dell’Epifania) è atteso l’arrivo di una seconda perturbazione il cui obiettivo resta ancora il Centro-Sud e forse il settore dell’alto Adriatico (la traiettoria di questo sistema nuvoloso non è ancora ben delineata dalle simulazioni modellistiche). Nel frattempo, da domenica, torneranno a farsi strada correnti settentrionali molto fredde che renderanno più rigido il clima al Nord, dando luogo a un nuovo ridimensionamento delle temperature anche al Centro-Sud, tranne nei settori più meridionali del Paese dove, almeno fino all’Epifania, insisteranno le correnti miti che continueranno a favorire picchi massimi vicini ai 20 gradi, specie su Sicilia e Calabria. In questo scenario, naturalmente da verificare con i prossimi aggiornamenti, martedì 6 gennaio potrebbero verificarsi nevicate a quote basse, anche in pianura, fra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Previsioni meteo per oggi, sabato 3 gennaio



Tempo soleggiato al Nord, con appena qualche nuvola in più in Emilia Romagna. Parziali schiarite anche in alta Toscana e all’estremo Sud. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse nel corso della giornata su basso Lazio, Campania e vicine aree appenniniche di Abruzzo, Molise e Basilicata; piogge più sporadiche possibili anche su Toscana e alta Calabria tirrenica. Alla sera estensione dei fenomeni al resto del Lazio, Umbria e Appennino marchigiano. Temperature minime in calo al Nord, con gelate diffuse fra notte e primo mattino; inizio giornata meno freddo, invece, nel resto d’Italia. Massime in calo sul medio Adriatico, in rialzo nel resto del Centro-Sud con punte vicine ai 20 gradi al Meridione. Ancora ventoso per Libeccio su Tirreno, Sud e Isole.

Previsioni meteo per domenica 4 gennaio

Domenica 4 una perturbazione a carattere di fronte freddo, dopo aver attraversato il Nord sostanzialmente senza effetti in termini di precipitazioni, stazionerà principalmente nella fascia tra le regioni centrali e la Sardegna. Precipitazioni sparse localmente anche moderate sono attese nella fascia tra Umbria, sud delle Marche, Lazio, zone interne dell’Abruzzo e del Molise e nel nord della Campania; fenomeni più isolati nel nord delle Marche, nel sud della Toscana, nel nord della Sardegna e nel Foggiano. Quota neve sull’Appennino centrale tra i 700 metri circa delle Marche e gli oltre 1500 metri del Molise. Più a sud scorrimento di nuvole più innocue con tempo quindi asciutto. Al Nord invece prevarranno le schiarite, con poche nuvole tra la Liguria e l’Emilia Romagna, anche se associate a un clima invernale con gelate anche in pianura all’alba e massime tra 4 e 9 gradi. Massime in calo anche al Centro e in Sardegna, con poche variazioni al Sud e in Sicilia dove la ventilazione meridionale favorirà ancora valori piuttosto miti per il periodo con punte di 17-20 gradi. Venti fino a forti di Tramontana nel Ponente ligure e da sud sullo Ionio.