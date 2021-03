Meteo, dal 24 marzo alta pressione e temperature in aumento

La situazione meteo sta cambiando per merito di una graduale espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Condizioni climatiche primaverili dal 24 marzo prenderanno infatti il posto di quelle tipicamente invernali che hanno interessato soprattutto il Centro-Sud.

Il tempo si presenterà, quindi, in prevalenza stabile e con poca nuvolosità, con venti in attenuazione e temperature in aumento: i valori torneranno in linea con le medie del periodo anche sulle regioni Adriatiche, al Sud e in Sicilia. Nel fine settimana una veloce perturbazione di passaggio sull’Europa centrale potrebbe essere la causa di un aumento delle nubi sull’Italia, ma non si prevedono piogge significative. Si prolunga quindi l’assenza di precipitazioni al Nord, dove non piove da oltre un mese.

Previsioni meteo per mercoledì 24 marzo

Mercoledì prevalenza di sole sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, con qualche nube in più su Abruzzo e Molise, e in Liguria. Al Sud e in Sicilia maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo.



Temperature in lieve generale lieve aumento, con valori nella norma stagionale al Nord e in Toscana, mentre altrove per oggi restano sotto le medie climatiche relative a questo periodo dell’anno. Venti settentrionali in progressiva attenuazione, ma ancora sostenuti al Sud e in Sicilia, dove i mari risulteranno localmente molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì 25 marzo

Giovedì prevalenza di sole in Sardegna e al Centro-Nord, dove all'alba potrà tornare qualche nebbia nelle zone di pianura e nelle valli del Centro, comunque in rapido dissolvimento. Prevarranno ancora le nuvole su gran parte del Sud e in Sicilia.



Le temperature saranno stabili o in ulteriore lieve aumento, specie nei valori minimi, e i venti si indeboliranno anche al Sud.