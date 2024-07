Meteo, dal 21 luglio graduale stop al caldo africano: la tendenza

Anche gli ultimi aggiornamenti confermano un peggioramento del tempo per domenica 21 luglio sul Nord Italia, coinvolto dal passaggio di una vasta perturbazione atlantica in transito sull’Europa centro-settentrionale (per l’Italia si tratta della perturbazione n. 6 di luglio). Il fronte si muoverà dal Nord-Ovest verso il Nord-Est e sarà accompagnato da temporali anche forti, localmente associati a grandine e intense raffiche di vento.



Il maltempo in arrivo avrà quanto meno il merito di attenuare il caldo e l’afa intensi di questi giorni. Le regioni del Centro-Sud vivranno invece l’ultima giornata di gran caldo (in Sicilia e Sardegna temperature fino a 40 gradi nelle aree interne) e con tempo ancora prevalentemente soleggiato, a parte un po’ di instabilità nel pomeriggio nelle aree interne montuose del Centro Italia.

Tendenza meteo: caldo in attenuazione sull'Italia dal 21 luglio

Il caldo intenso è comunque destinato ad attenuarsi ad inizio settimana anche nelle regioni centro-meridionali: il fronte instabile secondo l’attuale tendenza, tuttavia ancora incerta, sembrerebbe scivolare dal Nord Italia verso il medio Adriatico e il Sud peninsulare; al suo passaggio è probabile una breve fase instabile con l’attivazione di moderati venti di Maestrale che faranno affluire aria più secca e temperata. Nei giorni successivi il tempo dovrebbe essere abbastanza stabile e soleggiato con al più un po’ di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennini; il clima sarà tipicamente estivo ma con caldo nella norma senza particolari eccessi: temperature in generale non oltre i 35 gradi eccetto nelle due isole maggiori.