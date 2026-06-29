Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!

La perturbazione che il primo giorno di luglio attraverserà le regioni settentrionali, sarà finalmente seguita da una massa d’aria temperata che entro la fine di giovedì 2 luglio, sospinta da venti settentrionali, sostituirà l’aria calda responsabile dell’attuale eccezionale ondata di calore.

Il passaggio di questo sistema perturbato sarà accompagnato da una breve fase piovosa e temporalesca su molti settori del Centro-Sud.

Fase di maltempo nella parte centrale della settimana con fine dell'ondata di calore: la tendenza meteo

Giovedì 2 al mattino rovesci in Romagna e nel sud dell’Emilia; rovesci e temporali su Lazio, bassa Toscana, Abruzzo. Dal pomeriggio qualche rovescio sull’est della Sardegna; temporali in Campania e nelle zone interne del resto del Sud, qualche piovasco sul nordest della Sicilia. Temperature in calo, più sensibile sul versante adriatico. Venti tesi di Bora sull’alto Adriatico nelle prime ore del giorno; moderati settentrionali al Centro, da moderati a tesi di Maestrale sul medio e basso mare Adriatico; venti tesi di Maestrale nei canali di Sicilia e Sardegna.

Venerdì 3 l’alta pressione si rinforza sul nord del Paese, mentre la circolazione di aria relativamente instabile sposterà il suo centro nei pressi delle regioni meridionali, dove maggiore sarà la probabilità di qualche rovescio e di alcuni temporali. Giornata ancora un po’ ventosa per correnti settentrionali al Centro-Sud. Rialzo contenuto delle temperature su Sardegna e Centro Nord; valori in calo su estremo Sud e Sicilia.

Durante il primo weekend di luglio la vasta circolazione anticiclonica sull’Europa occidentale dovrebbe inglobare nuovamente buona parte della nostra penisola. Le temperature potrebbero salire al di sopra delle medie stagionali sul Nordovest e restare invece su valori prossimi alla norma altrove.