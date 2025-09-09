FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza

Venerdì ci lasceremo alle spalle l'intensa fase di maltempo che segnerà la parte centrale della settimana. Gli aggiornamenti meteo
Tendenza9 Settembre 2025 - ore 11:21 - Redatto da Meteo.it
Da venerdì si potranno considerare terminati gli effetti della perturbazione in transito sul nostro Paese e per l’ultima parte della settimana i dati attuali confermano un nuovo graduale rialzo della pressione atmosferica nell’area mediterranea, con ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate al Centro-Sud, dove il clima sarà tipico di fine estate con valori anche prossimi ai 30 °C.
Anche le regioni settentrionali venerdì vedranno ampi rasserenamenti, ma sui rilievi alpini centro-orientali e in Appennino potranno svilupparsi degli isolati rovesci pomeridiani, che nella notte seguente potrebbero spingersi nelle vicine aree di pianura tra Lombardia e Veneto.

La tendenza meteo per il weekend del 13 e 14 settembre

Sabato il Nord Italia sarà probabilmente sulla traiettoria del flusso atlantico occidentale; in particolare una debole perturbazione riporterà nuvole e qualche pioggia al Nord-Ovest, sulle Alpi orientali e in Emilia Romagna, con il possibile coinvolgimento della Toscana. Bel tempo nel resto del Paese, con il sole alternato a innocue velature.

Per domenica, seppure ancora con un significativo margine di incertezza, la tendenza mostra una giornata con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, accompagnato da un contenuto rialzo termico; farà eccezione l’Appennino centrale, dove è prevista dell’instabilità.
In seguito, all’inizio della prossima settimana, sembra possibile una fase di diffusa stabilità anticiclonica che riguarderebbe tutto il Paese. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque ai prossimi aggiornamenti.

