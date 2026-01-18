FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, da stasera fase di forte maltempo su Isole e parte del Sud...

Meteo, da stasera fase di forte maltempo su Isole e parte del Sud: nubifragi e venti di tempesta

Massima attenzione: a inizio settimana gravi criticità con venti a oltre 100 km/h e violente mareggiate. Piogge torrenziali. Le previsioni meteo del18-19 gennaio
Previsione18 Gennaio 2026 - ore 09:16 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Gennaio 2026 - ore 09:16 - Redatto da Meteo.it

Sui mari di ponente e sul mar Ionio si intensificano gradualmente i venti di Scirocco: da ovest si avvicina una pericolosa perturbazione atlantica (la numero 7 del mese), investirà pesantemente le Isole maggiori e parte del Sud all’inizio della settimana, dando luogo ad una fase di acuto maltempo, dunque molto complessa e difficile, segnata da probabili gravi criticità a causa delle piogge in qualche caso torrenziali, dei venti di tempesta (con raffiche ben oltre i 100 Km/h) e dei mari grossi, con onde fino a 6-8 metri e conseguenti violente mareggiate sulle coste esposte. A favorire una tale esaltazione dei fenomeni sarà l’approfondimento della depressione collegata a questa perturbazione e in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale: essa sembra destinata ad evolvere in un vero e proprio ciclone mediterraneo, il cui centro si muoverà lentamente tra le coste algerine, il canale di Sardegna e il canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima della giornata di giovedì. La situazione, molto critica, resta sotto osservazione e da monitorare in base ai dati aggiornati dei modelli fisico-matematici, ma impone anche di seguire costantemente le allerte emesse nelle prossime 24-48 ore dalla Protezione Civile nazionale e da quelle regionali dirette coinvolte.

Previsioni meteo per domenica 18 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto in gran parte del Nord, con deboli piogge in Piemonte ed Emilia Romagna; neve su Alpi occidentali oltre 1000/1200 metri, in calo nella seconda parte della giornata, fino a quote di bassa collina nella notte nel Cuneese. Nubi compatte anche al Sud: piogge più diffuse e insistenti in Calabria, più isolate su Basilicata, Sardegna e Sicilia. Parziali schiarite al Centro, fino al primo pomeriggio anche su Veneto orientale e Friuli. In serata e nella notte forti rovesci in arrivo su Calabria e settori orientali delle Isole. Temperature senza grandi variazioni, ancora diffusamente sopra la norma. Venti di Scirocco in marcato rinforzo sulle Isole e sui mari prospicienti, su mar Tirreno e mar Ionio, che diverranno molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 19 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Schiarite sempre più ampie in arrivo su Trentino Alto Adige, Liguria e alta Toscana. Per il resto cielo da nuvoloso a coperto. Tempo perturbato su Sardegna, Sicilia e Calabria, con precipitazioni diffuse, intense e abbondanti soprattutto nei settori orientali e meridionali di queste regioni, dove saranno probabili alcuni nubifragi. Qualche pioggia più debole e sparsa anche su Basilicata, Campania, Lazio e regioni centrali adriatiche, in forma residua al mattino sul Piemonte occidentale e meridionale (ultimi fiocchi di neve a quote collinari). Temperature: massime in lieve calo al Nord e sulle regioni adriatiche. Venti da tesi a burrascosi in tutto il Centro-Sud e in Liguria: raffiche tempestose di Scirocco al Sud e sulle Isole dove i mari diverranno agitati o molto agitati, con mareggiate sulle coste esposte.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Ciclone Harry in arrivo: nubifragi e venti oltre i 120 km/h
    Previsione18 Gennaio 2026

    Meteo, Ciclone Harry in arrivo: nubifragi e venti oltre i 120 km/h

    Massima attenzione nelle prossime 72 ore a Sardegna, Calabria e Sicilia: rischio di piogge torrenziali e gravi criticità. Venti tempestosi. Le previsioni meteo del 19-20 gennaio
  • Meteo, verso una fase di forte maltempo al Sud e Isole: le previsioni
    Previsione17 Gennaio 2026

    Meteo, verso una fase di forte maltempo al Sud e Isole: le previsioni

    Domenica molte nubi e precipitazioni su Nordovest e Sardegna. Dalla sera forti rovesci su Sicilia e Calabria. Le previsioni meteo del 18-19 gennaio
  • Meteo, weekend con pioggia e neve: ecco dove
    Previsione17 Gennaio 2026

    Meteo, weekend con pioggia e neve: ecco dove

    Due perturbazioni in rapida sequenza sull'Italia con piogge al Nordovest, Sud e Isole. A inizio settimana venti tempestosi. Le previsioni meteo del 17-18 gennaio
  • Meteo, weekend instabile tra piogge e clima mite. Le previsioni dal 17 gennaio
    Previsione17 Gennaio 2026

    Meteo, weekend instabile tra piogge e clima mite. Le previsioni dal 17 gennaio

    Due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: si conferma un weekend di pioggia per molte regioni, ma senza freddo intenso.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
Tendenza18 Gennaio 2026
Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
Vortice ciclonico ancora attivo mercoledì 21 gennaio al Sud. Giovedì breve tregua ma si avvicinerà una nuova fase di maltempo. La tendenza meteo
Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
Tendenza17 Gennaio 2026
Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
Massima attenzione a Calabria e Isole: fase di forte maltempo con venti di tempesta, onde fino a 5-8 metri. La tendenza meteo dal 20 gennaio
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Tendenza16 Gennaio 2026
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 18 Gennaio ore 18:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154