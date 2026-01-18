Meteo, da stasera fase di forte maltempo su Isole e parte del Sud: nubifragi e venti di tempesta

Sui mari di ponente e sul mar Ionio si intensificano gradualmente i venti di Scirocco: da ovest si avvicina una pericolosa perturbazione atlantica (la numero 7 del mese), investirà pesantemente le Isole maggiori e parte del Sud all’inizio della settimana, dando luogo ad una fase di acuto maltempo, dunque molto complessa e difficile, segnata da probabili gravi criticità a causa delle piogge in qualche caso torrenziali, dei venti di tempesta (con raffiche ben oltre i 100 Km/h) e dei mari grossi, con onde fino a 6-8 metri e conseguenti violente mareggiate sulle coste esposte. A favorire una tale esaltazione dei fenomeni sarà l’approfondimento della depressione collegata a questa perturbazione e in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale: essa sembra destinata ad evolvere in un vero e proprio ciclone mediterraneo, il cui centro si muoverà lentamente tra le coste algerine, il canale di Sardegna e il canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima della giornata di giovedì. La situazione, molto critica, resta sotto osservazione e da monitorare in base ai dati aggiornati dei modelli fisico-matematici, ma impone anche di seguire costantemente le allerte emesse nelle prossime 24-48 ore dalla Protezione Civile nazionale e da quelle regionali dirette coinvolte.

Previsioni meteo per domenica 18 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto in gran parte del Nord, con deboli piogge in Piemonte ed Emilia Romagna; neve su Alpi occidentali oltre 1000/1200 metri, in calo nella seconda parte della giornata, fino a quote di bassa collina nella notte nel Cuneese. Nubi compatte anche al Sud: piogge più diffuse e insistenti in Calabria, più isolate su Basilicata, Sardegna e Sicilia. Parziali schiarite al Centro, fino al primo pomeriggio anche su Veneto orientale e Friuli. In serata e nella notte forti rovesci in arrivo su Calabria e settori orientali delle Isole. Temperature senza grandi variazioni, ancora diffusamente sopra la norma. Venti di Scirocco in marcato rinforzo sulle Isole e sui mari prospicienti, su mar Tirreno e mar Ionio, che diverranno molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 19 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Schiarite sempre più ampie in arrivo su Trentino Alto Adige, Liguria e alta Toscana. Per il resto cielo da nuvoloso a coperto. Tempo perturbato su Sardegna, Sicilia e Calabria, con precipitazioni diffuse, intense e abbondanti soprattutto nei settori orientali e meridionali di queste regioni, dove saranno probabili alcuni nubifragi. Qualche pioggia più debole e sparsa anche su Basilicata, Campania, Lazio e regioni centrali adriatiche, in forma residua al mattino sul Piemonte occidentale e meridionale (ultimi fiocchi di neve a quote collinari). Temperature: massime in lieve calo al Nord e sulle regioni adriatiche. Venti da tesi a burrascosi in tutto il Centro-Sud e in Liguria: raffiche tempestose di Scirocco al Sud e sulle Isole dove i mari diverranno agitati o molto agitati, con mareggiate sulle coste esposte.