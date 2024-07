Meteo, giornata del cambiamento: il maltempo si calma e torna il caldo

Oggi, 4 luglio, è un punto di svolta significativo. Dopo giorni di instabilità e maltempo, caratterizzati da piogge incessanti, forti venti e temperature insolitamente basse per la stagione, il meteo prevede un cambiamento radicale. Le perturbazioni si stanno allontanando e il cielo si prepara ad accogliere il ritorno del sole e del caldo. Vediamo le previsioni relative ai prossimi giorni in Italia.

Previsioni meteo: maltempo in calo e ritorno del caldo

L’allontanamento della perturbazione n.2 del mese segna l'inizio di un periodo di stabilità meteorologica, caratterizzato da un generale rialzo delle temperature grazie alla rimonta dell’alta pressione. Queste condizioni favorevoli persisteranno per tutto il fine settimana, soprattutto al Centro Sud, mentre le regioni del Nord saranno lambite da una nuova perturbazione atlantica (n.3), che porterà instabilità prevalentemente sulle Alpi e nel Nord-Ovest.

L'anticiclone, inizialmente non particolarmente robusto, si rafforzerà dall’Africa nordoccidentale verso il Mediterraneo e l’Europa dell’est, trascinando con sé una massa d’aria molto calda di origine sahariana. Da domenica, si svilupperà una nuova ondata di caldo, che inizierà dal Sud e si estenderà al Centro-Sud, con temperature che supereranno i 35°C e raggiungeranno i 40°C nei giorni successivi. Le regioni settentrionali saranno meno coinvolte, con temperature più moderate, eccetto in Emilia Romagna dove saranno simili a quelle del Centro Italia.

Previsioni meteo per venerdì 5 luglio

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con maggiore presenza di nuvole sulle Alpi e nell'Appennino nel pomeriggio. Dal pomeriggio, la nuvolosità aumenterà anche al Nord-Ovest, con possibili isolate piogge sulle Alpi occidentali durante la notte. Le temperature saranno in generale rialzo, avvicinandosi ai valori normali per il periodo. I venti si indeboliranno, con rinforzi di Maestrale tra il basso Adriatico e lo Ionio orientale.

Previsioni meteo per sabato 6 luglio

Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso sull’arco alpino e nel Nord-Ovest, con piogge inizialmente isolate sulle Alpi occidentali, che si estenderanno al settore centro-occidentale dell’arco alpino sotto forma di temporali nel pomeriggio, coinvolgendo localmente anche la pianura piemontese in serata. Nel resto del Paese, la giornata sarà stabile e soleggiata. Le temperature aumenteranno, eccetto al Nord Ovest, con valori pomeridiani compresi tra 27 e 33 gradi, ma con punte superiori al Sud e sulle Isole. I venti di Scirocco si rafforzeranno, specialmente tra le isole maggiori.

Tendenza meteo per i giorni successivi

La prima domenica di luglio sarà caratterizzata dal passaggio della perturbazione n.3 del mese dall’Europa occidentale verso quella centrale, interessando principalmente la regione alpina e il Nord Italia. La giornata sarà molto instabile, con precipitazioni sotto forma di rovesci o temporali su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, coinvolgendo marginalmente anche l’Emilia. Nel resto del Paese, il tempo resterà stabile e soleggiato, con passaggi di nuvolosità innocua ad alta quota.

La prossima settimana vedrà l’anticiclone africano estendersi verso la regione alpina e l’Europa orientale, garantendo un periodo prolungato di stabilità anche al Nord. Eventuali brevi acquazzoni pomeridiani o temporali di calore saranno limitati ad alcune aree delle Alpi, con una nuova perturbazione atlantica che potrebbe lambire appena queste zone martedì e mercoledì.

A partire da domenica, l'aria sub-tropicale farà salire le temperature al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, raggiungendo i 35-36 gradi. Questa nuova ondata di calore, la quarta dell’estate, durerà per quasi tutta la settimana successiva, con temperature sopra i 35 gradi e punte di 40 gradi in Sicilia, e successivamente nelle aree interne del Sud e della Sardegna.

Al Nord, si prevedono i giorni più caldi dall’inizio dell’estate, con picchi di 33-34 gradi, mantenendosi ai margini dell'ondata di calore. Tuttavia, non è escluso che queste regioni possano essere maggiormente coinvolte. Un possibile stop all'ondata di calore potrebbe arrivare, come tendenza durante il weekend del 13-14 luglio, iniziando dal Centro Nord, con l'arrivo di un nuovo fronte atlantico.