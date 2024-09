Meteo: oggi (22 settembre) via a una nuova fase di maltempo. Le zone a rischio criticità

Oggi (domenica 22 settembre), giorno dell’equinozio, entriamo ufficialmente nell’autunno astronomico (il momento esatto sarà nel primo pomeriggio alle ore 14.44). La nuova stagione verrà inaugurata da una nuova perturbazione atlantica (la n.6 del mese) che sarà responsabile di un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna, con precipitazioni localmente intense che entro le fine della giornata si estenderanno anche all’estremo Nord-Ovest e al settore del medio Tirreno.

Tra lunedì 23 e la prima parte di martedì 24 la perturbazione completerà il suo passaggio sopra il nostro Paese, dando luogo ad una diffusa fase di maltempo, con un altro carico di piogge e temporali che interesseranno tutte le regioni e che saranno anche abbondanti in alcune aree. Non si escludono, dunque, nuove potenziali criticità, che questa volta non dovrebbero riguardare le aree dell’Emilia Romagna recentemente alluvionate: le zone più a rischio di fenomeni di forte intensità saranno la Lombardia, la Liguria, le Venezie e le regioni tirreniche.

Dal punto di vista termico, le temperature si assesteranno su valori nella norma o leggermente sopra, complice l’innesco dei venti meridionali che continueranno a dare origine a picchi oltre i 25 gradi, specie al Centro-Sud. Naturalmente, le condizioni di maltempo e gli afflussi di aria meno calda al Nord contribuiranno a mantenere le temperature più contenute in queste regioni. Fra martedì e mercoledì 25 le correnti umide che seguiranno la perturbazione favoriranno una spiccata variabilità con alcune fasi piovose alternate a momenti più tranquilli e a tratti soleggiati. I dati aggiornati evidenziano un probabile nuovo peggioramento al Nord e parte del Centro fra giovedì 26 e venerdì 27, accompagnato da un notevole rialzo termico, con temperature estive sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 22 settembre)

Piogge e temporali sulla Sardegna, in successivo miglioramento nel settore meridionale della regione. Possibili rovesci un po’ più isolati anche sulla Sicilia. Nubi su Alpi, Nord-Ovest, Calabria e gradualmente anche nel versante tirrenico della penisola, più soleggiato nel settore adriatico. Nel pomeriggio qualche pioggia anche su Alpi occidentali, nord Appennino e bassa Calabria. Dalla tarda serata peggiora sulle coste tirreniche e successivamente anche in Liguria.

Temperature massime in calo in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest; senza grandi variazioni altrove, fin verso i 27-28 gradi al Sud e sulla Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari occidentali.

Le previsioni meteo per lunedì 23 settembre

Cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge e locali temporali al Nord-Ovest, coste tirreniche, settore ionico e Isole, in estensione al resto del Paese dal pomeriggio, eccetto sulle coste del medio Adriatico. Possibili fenomeni localmente intensi e abbondanti, in particolare tra Liguria, Emilia occidentale e settentrionale, Lombardia, regioni tirreniche e, dalla sera, anche sulle Venezie.

Temperature massime in calo al Nord, specie al Nord-Ovest, e sulle regioni tirreniche; stazionarie o in leggero rialzo altrove con punte oltre i 25 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole. Venti da deboli a moderati meridionali su tutti i mari e sulle regioni del Centro-Sud.