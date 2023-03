Meteo, da mercoledì 29 marzo rialzo termico e qualche pioggia

Fino a martedì 28 marzo vivremo con temperature in calo per una colata artica tardiva. Crollo termico e condizioni più tardo invernali che primaverili. Esaurite le correnti settentrionali si instaurerà un flusso più mite già mercoledì, mediamente sud-occidentale. Soffieranno venti da sud o sud-ovest con un conseguente rialzo termico e anche parecchie nuvole.

Tendenza mete: da mercoledì 29 marzo gradule rialzo delle temperature

Mercoledì al Centro-nord nuvolosità sparsa ma con scarso rischio di precipitazioni. Tra pomeriggio e sera qualche debole pioggia su Liguria e Alta Toscana. Temperature in aumento, in modo più sensibile al Centro-nord.

Giovedì non si verificheranno grossi cambiamenti anche se una debole perturbazione sfiorerà il Nord con qualche precipitazione sulle Alpi al Nordest e in Liguria. Quota neve dai 2000 metri in su. Nel resto dell’Italia schiarite all’estremo sud e sulle Isole, nuvole altrove con temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che massimi con valori anche sopra le medie e punte massime vicine ai 20 gradi.

Venerdì una perturbazione atlantica lambirà il Nord con un flusso di correnti occidentali e precipitazioni sulle Alpi centro-occidentali e su buona parte del Nordovest. Al Centro-sud passaggio di nuvolosità innocua e maggiori schiarite all’estremo Sud. Nel fine settimana probabile arrivo di correnti nord-occidentali un po’ più fredde con un possibile nuovo calo delle temperature accompagnato da un fronte freddo.