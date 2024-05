Meteo, da martedì 7 maltempo: rischio di forti temporali con grandine e raffiche di vento

La perturbazione atlantica (la nr. 3 di maggio), che nella giornata di ieri ha raggiunto l’Italia con la sua parte più avanzata, fra oggi e giovedì scorrerà lungo la penisola, accompagnata da un vortice di aria fredda in quota (goccia fredda). Di conseguenza sono attese condizioni di tempo perturbato e marcatamente instabile, inizialmente soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, ma con tendenza ad estensione anche al resto del Paese.

Da giovedì il tempo tornerà più stabile al Nord grazie al rinforzo dell’alta pressione che garantirà anche un sensibile rialzo termico per via della massa d’aria più calda da essa trascinata.

Da venerdì, con l’allontanamento della perturbazione verso sud-est e la contemporanea espansione dell’alta pressione, il miglioramento si propagherà anche al Centro-Sud, salvo ancora una residua instabilità più che altro sui rilievi.

Le previsioni meteo per martedì 7

Cielo da nuvoloso a coperto al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale: possibili fenomeni localmente intensi e nevicate sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri di quota. Cielo nuvoloso anche al Sud e in Sicilia, ma con rischio di precipitazioni più basso.

Temperature massime in calo su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Un po’ ventoso per Scirocco su Adriatico, Sud e Sicilia, Maestrale in rinforzo in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 8

Tempo in peggioramento sulle regioni meridionali, con piogge e temporali in Campania, Calabria e Sicilia, ma in graduale estensione anche a Puglia e Basilicata. Al Centro-Nord e in Sardegna tempo inizialmente asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite anche ampie.

Nel pomeriggio piogge e rovesci in arrivo al Centro, tranne in Toscana e Marche; persiste un po’ di instabilità al Nord, con sviluppo di isolati rovesci o temporali su Alpi, Prealpi, Appennino e Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in sensibile calo al Sud e in Sicilia. Venti di moderata intensità sulle Isole, al Sud e mari circostanti, con tendenza a un generale rinforzo da nord in serata.