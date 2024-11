Meteo: da martedì 12 novembre freddo, piogge e neve! Ecco dove

Da martedì 12 novembre cambia lo scenario meteo sulle nostre regioni con l'arrivo di aria fredda e un conseguente calo delle temperature, particolarmente sensibile al Nord dove si vivrà un primo vero assaggio d'inverno, soprattutto per le Alpi occidentali. Sui settori alpini, infatti, si rivedrà la neve, a tratti anche al di sotto dei 1000 metri.

Nel dettaglio, nella mattinata di martedì sarà possibile qualche rovescio isolato in Sicilia e sulla Calabria; precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Ponente Ligure e nord della Lombardia con nevicate che in Piemonte potrebbero giungere fin sotto i 1000 metri.

Nel pomeriggio ancora precipitazioni sul settore occidentale del Piemonte; tempo in peggioramento all'estremo Sud, in particolare nei settori ionici della Puglia con rovesci e possibili temporali; qualche rovescio possibile anche sul nord della Sardegna. Temperature in calo su gran parte del Paese, decisamente più marcato sul settore alpino e al Nord-Ovest. Venti perlopiù di moderata intensità con rinforzi di Tramontana in Liguria.

Da mercoledì 13 la tendenza meteo rimane incerta: possibile un ritorno dell'alta pressione al Nord

L'evoluzione per le giornate successive rimane incerta: attualmente è probabile che il nucleo di aria fredda e instabile si sposti verso la Penisola iberica. Per quanto riguarda l'Italia, condizioni di maggiore instabilità sono attese sulle regioni centro meridionali mentre al Nord dovrebbe tornare a prevalere l'influsso dell'alta pressione. Per conferme e ulteriori dettagli sulla tendenza appena descritta, si rimanda ai prossimi aggiornamenti.