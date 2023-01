Meteo: da lunedì 16 gennaio maltempo, freddo e neve a bassa quota! La tendenza

Si prospetta una settimana caratterizzata in gran parte dal maltempo e soprattutto dall'arrivo dell'inverno e del freddo. Nei primi giorni della settimana le temperature subiranno un primo calo sul Nord Italia mentre al Centro-Sud rimarranno ancora nella norma o leggermente al di sopra.

Nella seconda parte di settimana invece il freddo si dovrebbe intensificare sulle regioni settentrionali ed invadere anche le regioni del Centro-Sud. Diverse perturbazioni atlantiche raggiungeranno il nostro Paese portando molte piogge, venti forti, mari anche agitati e soprattutto nevicate a bassa quota, inizialmente sul Nord Italia, ma successivamente anche in diverse regioni del Centro-Sud.

Lunedì 16 gennaio molte piogge e nevicate a bassa quota sulle Alpi centro occidentali: la tendenza meteo

In particolare, la giornata di lunedì 16 gennaio sarà caratterizzata da molte nuvole sull'Italia. Piogge sparse o rovesci su Calabria tirrenica, Sicilia, estremo Levante ligure, Appennino emiliano e nord-ovest della Toscana. Qualche pioggia sarà possibile anche sulla pianura emiliana, sulla Puglia centrale e sulla Sardegna nord occidentale. Deboli nevicate a bassa quota sulle Alpi centro occidentali. Da segnalare al mattino alcune piogge possibili su Marche, interno del Centro, Campania e ovest della Basilicata. In serata si profila un diffuso peggioramento sulle regioni di Nord-Est e su quelle tirreniche.

Temperature del primo mattino in sensibile aumento al Centro-Sud peninsulare, più contenuto nel Nord-Est e sulle Isole maggiori; massime perlopiù in lieve calo al Centro-Nord e in Sardegna, stazionarie o in lieve aumento al Sud e in Sicilia. Su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si potranno toccare punte di 17-18 gradi. Venti da tesi a forti da ovest o sudovest ad ovest della Penisola e al Sud. Molto mossi o localmente agitati i mari di Ponente, Canale di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale.