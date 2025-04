Meteo: da giovedì 3 alta pressione e tempo più stabile. Il clima si riscalda

Un corridoio di alta pressione tende a rinforzare sull’Italia e tra domani (giovedì 3) e sabato 5 aprile favorirà prevalenti condizioni di stabilità, in particolare nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna. L’anticiclone potrà risultare meno efficace sul Meridione che soprattutto venerdì 4 verrà nuovamente lambito da correnti cicloniche leggermente instabili, favorevoli allo scorrimento di nuvole variabili associate anche a qualche breve pioggia. La massa d’aria attualmente tende a mitigarsi, con clima primaverile e valori di temperatura nella norma o solo leggermente sopra le medie.

Per domenica 6 invece le ultime proiezioni ribadiscono il probabile arrivo di un fronte freddo, che scivolando dalle alte latitudini verso i Balcani coinvolgerà anche l’Italia, con una nuova fase instabile, per lo più concentrata al Centro-Sud, e un brusco calo termico accentuato dagli intensi venti settentrionali in propagazione a iniziare dall’Adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 3 aprile

Prevarranno le schiarite su gran parte dell’Italia, specie lontano dai rilievi. Qualche velatura lambirà il Nordovest e la Sardegna, annuvolamenti più significativi lungo le Prealpi e l’Appennino e sui monti della Sicilia. Nel pomeriggio si potrà sviluppare qualche breve rovescio a ridosso dell’Appennino calabro-lucano e, in forma più sporadica, sui monti del basso Lazio, dell’Abruzzo e della Sicilia. Non si esclude qualche temporale nel Salento.

Temperature massime in ulteriore rialzo, per lo più comprese tra 16 e punte di 20-22 gradi. Venti fino a moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico e da est nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 4 aprile

In prevalenza soleggiato al Centro-Nord, lungo le coste campane e nelle Isole con possibili locali addensamenti su Alpi occidentali, Prealpi, Abruzzo, Molise, Sicilia orientale e velature in transito sulla Sardegna. Maggiore nuvolosità nel resto del Sud con possibili piogge isolate o brevi rovesci nel corso della giornata su Puglia, Lucania e Calabria.

Temperature per lo più stazionarie salvo lievi cali nelle massime delle aree più nuvolose del Sud. Venti deboli salvo locali rinforzi sul medio e basso Adriatico e attorno alla Sardegna.