Meteo, da domenica cambia tutto: il ritorno dell’inverno con freddo, pioggia e neve

Le ultime previsioni meteo ci preannunciano che da domenica 26 febbraio cambierà tutto. Cosa dobbiamo aspettarci? Il ritorno dell’inverno. Vento, freddo, pioggia e neve sferzeranno l'Italia già tra oggi e domani, ma da domenica 26 febbraio un'intensa fase di maltempo porterà i fiocchi della dama bianca fino a bassa quota. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo prossimi giorni, venerdì 24 febbraio e sabato

Grazie alle ultime previsioni meteo sappiamo che seppur indebolita l’alta pressione resisterà sull’Italia ancora fino a sabato. Ciò consentirà alle perturbazioni in arrivo di lambire appena l’Italia. Le prime piogge interesseranno pertanto solo il Centro-Nord e saranno accompagnate da nevicate in montagna.

Da domenica invece l'altra pressione lascerà il nostro Paese e ritorneranno le piogge importanti con neve sui rilievi. A scatenare l'arrivo di nuovo maltempo sarà, sul Mediterraneo Occidentale, la formazione di un vortice di bassa pressione che richiamerà sul nostro Paese delle correnti molto fredde, con venti intensi da nordest e temperature in brusco calo.

Nel dettaglio la giornata di domenica, venerdì 24 febbraio vedrà nubi al Nord e in Toscana, con la presenza di foschie e qualche nebbia al primo mattino su val padana orientale e valli del Centro. Le piogge, deboli e isolate, saranno possibili al Nord-Ovest, in alta Toscana e sulle Prealpi orientali. Nel resto dell’Italia il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature massime, infine, saranno in rialzo al Sud e sulle Isole, con punte di 20 gradi.

Sabato arriveranno le prime avvisaglie del nuovo maltempo sulla Sardegna e al Nord dove imperverserà un fronte di aria decisamente fredda che entro la fine di domenica invaderà gran parte del Centro-Nord riportando temperature ed episodi di maltempo di tipo invernale. Nello specifico al mattino avremo nuvole anche consistenti al Nordest, in Sardegna e nella fascia tra Levante ligure, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio con qualche debole pioggia residua sulla Venezia Giulia e nel nord delle Marche e qualche fiocco di neve nel nordest dell’Alto Adige fino ai 1300 m circa.

Nel pomeriggio invece vi sarà ancora qualche breve precipitazione nel settore orientale del Friuli Venezia Giulia con la tendenza a maggiori schiarite anche sulle Alpi centrali mentre le nubi saranno in aumento nelle Isole con qualche pioggia in arrivo da ovest sulla Sardegna e qualche piovasco nel Palermitano. Dalla serata di sabato le nuvole saranno destinate a una intensificazione nel settore peninsulare con locali piogge possibili anche in:

Liguria

Emilia

alto Adriatico

basso Lazio

Cosa cambia da domenica 26 febbraio?

Come dicevamo da domenica le cose cambieranno e l'inverno tornerà a farsi sentire. Avremo pertanto molte nuvole al Nord-Ovest e in Emilia Romagna con deboli precipitazioni in Piemonte e Valle d’Aosta, e neve fino ai 700 metri circa, con precipitazioni anche moderate in Emilia Romagna, specie al mattino e con quota neve in calo in Appennino fino ai 300-400 metri.

Vi saranno molte nubi al Centro-Sud, con precipitazioni anche diffuse al Centro, con quota neve in progressivo calo, anche sotto i 500 metri a fine giornata. Piogge molto più irregolari al Sud, ma con possibilità di qualche locale rovescio o temporale in: Campania, Lucania, Puglia e Sicilia occidentale.