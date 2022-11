Meteo, da domenica 6 novembre situazione in miglioramento: la tendenza

Dopo il passaggio del vortice ciclonico che determinerà una fase meteo molto instabile tra venerdì 4 e sabato 5 novembre, nella giornata di domenica 6 novembre il tempo sull’Italia tenderà gradualmente a migliorare con gli ultimi episodi instabili e venti in attenuazione. All'inizio della prossima settimana si profila un breve rinforzo dell'alta pressione sull'Italia con temperature in rialzo.

Tendenza meteo, domenica 6 novembre ultimi episodi instabili poi migliora

Al primo mattino qualche residua pioggia su tra sud delle Marche, Abruzzo, Molise e Gargano. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Dal pomeriggio si farà vedere il sole anche in Campania e sul medio Adriatico. Migliora lentamente anche nel resto del Sud con locali piogge possibili su su Irpinia, Puglia meridionale, Calabria e nord della Sicilia.

Temperature massime in lieve calo in Val Padana, in rialzo in Sardegna e al Sud con punte di 20-22 gradi. Venti da nord in attenuazione, ancora localmente forti tra il Tirreno sud-occidentale e il Canale di Sicilia.

Tendenza meteo, inizio settimana con l'alta pressione poi possibile perturbazione dal 9 novembre

L’inizio della settimana prossima vedrà di nuovo una fase stabile in forma diffusa e per lo più soleggiata specie nella giornata di lunedì quando avremo pochi locali annuvolamenti al Sud in Sicilia e nell’ovest della Sardegna. Le temperature saranno in rialzo e su valori sopra le medie stagionali, con massime piuttosto miti difficilmente sotto i 16-17 gradi e fino a punte di 22-24 nelle Isole e nelle regioni meridionali. Anche i venti saranno in indebolimento con residui rinforzi da nord-nordovest sull’Adriatico e sullo Ionio.

Da martedì 8 novembre assisteremo a un nuovo graduale aumento delle nuvole al Nordovest e in Toscana, mercoledì 9 anche al Nordest, inizialmente il tempo rimarrà prevalentemente asciutto con qualche piovasco solo nel settore ligure. Nella seconda parte di mercoledì piogge più significative legate all’arrivo di una perturbazione potrebbero raggiungere il Nordovest e il Triveneto.