Meteo, ultimo weekend di luglio sotto l'anticiclone: caldo intenso da domenica 28

Si conferma da mercoledì 24 il rafforzamento dell’alta pressione: si tratta di condizioni meteo anticicloniche che sul Mediterraneo centrale e sull’Italia potrebbero durare a lungo, anche oltre la fine del mese di luglio e quindi anche all’inizio di agosto.

Ne conseguiranno condizioni durature di stabilità atmosferica con al più la possibilità che i sistemi nuvolosi in transito sull’Europa centrale lambiscano le regioni settentrionali con qualche effetto per lo più concentrato lungo le Alpi. Dal punto di vista delle temperature stabilità e prevalenza di sole non potranno che favorire una tendenza al rialzo con il caldo che è destinato a divenire intenso tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Si prospetta quindi, dopo l’attuale attenuazione della calura più estrema, l’innesco di una nuova intensa ondata di calore con valori fino a 4-6 gradi oltre le medie stagionali e molti picchi ben oltre i 35 gradi associati anche ad un incremento dell’afa. Secondo le attuali proiezioni, che andranno confermate negli aggiornamenti dei prossimi giorni, il culmine della calura dovrebbe essere raggiunto intorno a martedì 30 e mercoledì 31 luglio.

Tra venerdì 26 e l'ultimo weekend di luglio sole e caldo in aumento

Nel dettaglio, venerdì 26 sarà una giornata con molte schiarite ed alcuni annuvolamenti solo nelle aree montuose alpine, appenniniche e della Sicilia ma probabilmente senza fenomeni di rilievo. La ventilazione settentrionale comincerà a smorzarsi con una moderata Tramontana ormai limitata solo a basso Adriatico, Puglia, Lucania e alto Ionio. Temperature in lieve aumento al Centronord e in Sardegna e massime in generale comprese tra i 29 e punte intorno ai 35 gradi.

Sabato 27 lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme dovrebbe ridursi attorno ai monti del Centro-Sud e intensificarsi invece sulle Alpi anche se con pochi sporadici rovesci. Domenica 28 invece l’instabilità sulle Alpi potrebbe aumentare con alcuni rovesci o temporali nei settori centro-orientali lambiti da una veloce perturbazione in transito oltralpe.

Le temperature nel fine settimana saranno in aumento e soprattutto da domenica al Centrosud i valori oltre i 35 gradi diverranno più numerosi con locali punte di 37-38 gradi. La ventilazione sarà in generale scarsa con venti moderati orientali nel Canale di Sardegna e gli ultimi rinforzi da nord sabato attorno al Salento.