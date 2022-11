Meteo cronaca, maltempo nel Lazio: mareggiata sul litorale romano. Ad Ostia l'acqua arriva in strada

Le ultime news sul meteo, o meglio cronaca dei danni causati dal maltempo, dopo aver analizzato al situazione in Sardegna, ci portano nel Lazio. Pioggia battente, vento forte e mareggiate stanno causando notevoli disagi. Il più colpito pare essere, per ora, il litorale romano. Ad Ostia l'acqua è arriva in strada e sono state fatte evacuare alcune persone dalle loro abitazioni.

Maltempo nel Lazio, la situazione

La cronaca meteo, dopo la Sardegna, ci riporta dei danni nel Lazio. Il maltempo in queste ore sta colpendo duramente anche questa regione interessata anch'essa dall'allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di oggi, 22 novembre 2022. Forti piogge e vento hanno creato diversi disagi a Roma e in parte della sua provincia oltre che Latina.

Proprio ieri, in occasione dell'allerta meteo arancione, il Commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente, aveva emesso l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili nido, i centri diurni minori e centri diurni disabili sull'intero territorio comunale, e la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di oggi al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Nell'ordinanza veniva inoltre espressamente chiesto ai cittadini di ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità.

A Roma, solo nella notte sono stati svolti dai Vigili del Fuoco ben 75 interventi per alberi e piccole strutture cadute, prosciugamenti e soccorsi ad automobilisti in panne.

#Maltempo #Lazio, forti piogge e vento hanno colpito #Roma, parte della sua provincia, e #Latina (nelle foto), svolti nella notte dai #vigilidelfuoco 75 interventi per alberi e piccole strutture cadute, prosciugamenti e soccorsi ad automobilisti in panne [#22novembre 9:00] pic.twitter.com/p1LdMzOghe — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 22, 2022

A Ostia 8 è crollata una porzione della banchina di protezione in prossimità del tratto costiero e gli occupanti di una decina di abitazioni sono stati temporaneamente allontanati dalle loro case per precauzione. Oltretutto a seguito di questo evento si sono registrati diversi allagamenti. Numerose, infine, le cabine distrutte negli stabilimenti Kursaal e tutta Ostia levante. ll municipio di Ostia ha messo a disposizione la palestra della scuola Garrone per gli evacuati, ma molte famiglie sono ancora in strada.

Il litorale romano è alle prese, dalla scorsa notte, con una delle mareggiate più forti degli ultimi tempi. A Fiumicino, in via della Sentinella, nella zona dell'Idroscalo, il nucleo sommozzatori dei pompieri è intervenuto per recuperare alcune persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. A Nettuno per via della forte mareggiata, così come a Sabaudia e a Terracina, si sono registrati disagi.

In tutto il Lazio, a causa del fortissimo vento, numerosi sono gli alberi caduti sulle strade così come i pali e i lampioni. Le raffiche di vento che si stanno sviluppando nel golfo di Gaeta, ad esempio, sono fortissime, oltre gli 80/90 chilometri orari. Le onde sono altre più di tre metri.

Il maltempo non accenna oltretutto a diminuire. Si attendono forti venti, mareggiate e pioggia battente per tutta la giornata di oggi, 22 novembre.