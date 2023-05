Meteo: clima fresco per la stagione, insistono piogge e temporali. Le previsioni per giovedì 11 maggio

Dopo un mercoledì segnato da maltempo diffuso e localmente intenso, anche per la seconda parte della settimana si profila una situazione movimentata, all’insegna di condizioni meteo instabili e a tratti perturbate.

In particolare, tra oggi e domani l’atmosfera resterà instabile su gran parte del Paese, con improvvisi rovesci e temporali che coinvolgeranno soprattutto il Centro-Nord; ci sarà spazio anche per delle nevicate sulle Alpi, anche se solo a quote elevate.

In base alle ultime proiezioni, piogge e temporali ci accompagneranno anche nel fine settimana, quando una circolazione ciclonica insisterà a ridosso dell’Italia portando piogge da nord a sud, accompagnate da un clima piuttosto fresco al Centro-Nord e da un rinforzo del vento.

Le previsioni meteo per giovedì 11 maggio

Oggi tempo stabile e in generale soleggiato in Sicilia e Sardegna, mentre sulle Venezie sono attese molte nuvole e piogge sparse, con nevicate sulle Alpi oltre 1700-2000 metri. Nel resto d’Italia osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole, con isolati rovesci e temporali che, nel corso del giorno coinvolgeranno Piemonte, Liguria, alta Lombardia, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste adriatiche del Centro, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord-Est, in leggero rialzo nelle regioni centrali tirreniche e al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 12 maggio

Domani nubi ovunque, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello, specie al Sud. Piogge sparse al Nord; isolati rovesci e temporali su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Gargano e Sicilia Meridionale.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Nord-Est, con poche variazioni altrove.