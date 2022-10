Meteo, clima estivo e senza piogge: su alcune regioni è ancora estate anche a Ottobre

Non si placa l'ondata di calore anomalo che da giorni ha colpito l'Italia. Fino alla fine di Ottobre, infatti, le previsioni meteo delineano la persistenza dell'anticiclone nord-africano con caldo, sole e temperature al di sopra della media del periodo con picchi di 29-30° al Sud.

Meteo, caldo e sole complice la presenza dell'anticiclone nord-africano

L'Italia sta vivendo da giorni un autunno "estivo". Tempo stabile da Nord a Sud con la persistenza di caldo anomalo e temperature al di sopra dei valori del periodo che persisteranno almeno fino alla fine del mese. L’alta pressione di matrice africana continua a farsi sentire verso il Mediterraneo e l'Europa accompagnata da una massa d’aria sub-tropicale. Nei prossimi giorni la situazione peggiorerà ancora con l'anomalia termica che raggiungerà anche 10-12° in più rispetto ai valori medi del periodo nei Paesi dell’Europa centro-orientale e in Scandinavia.

In Italia si preannunciano giornate all'insegna del bel tempo con sole e clima mite con valori ben superiori alla media del periodo anche di notte. L’inizio di novembre potrebbe però segnare un graduale indebolimento dell’anticiclone con un conseguente generale ridimensionamento delle temperature anche se è tutto da appurare.

Meteo, le previsioni di venerdì e prossimi giorni

Per venerdì 28 ottobre, le previsioni meteo delineano un clima stabile e soleggiato in buona parte del paese con qualche possibile annuvolamento su Alpi e lungo l’Adriatico, ma anche nella zona della pianura Padana e nelle valli interne del Centro. Le temperature si confermano ben oltre la norma, ma in leggero calo sulle regioni meridionali. Le massime comprese tra i 21 e 27 gradi, con picchi di 28-29 gradi in Sardegna. Con l'arrivo del fine settimana, l'ultimo di Ottobre, poco cambia visto che sarà ancora all'insegna dell’anticiclone Nord Africano. Clima stabile, assenza di piogge e caldo anomalo da Nord a Sud.

Le temperature in lieve calo sulla Sicilia, mentre perlopiù stabili nelle altre regioni con valori sopra la norma, in particolare al Centro-Nord. Nessuna grande novità neppure nella giornata di domenica 30 ottobre che si preannuncia all'insegna di una stabilità climatica con qualche nebbia nelle ore più fredde sulla valle Padana. Temperature sempre ben oltre la norma.