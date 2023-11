Meteo Italia: quanto durerà il ciclone di San Martino 2023 e quando tornerà a splendere il sole?

Dopo una giornata di sole è previsto un nuovo peggioramento del clima in Italia. In arrivo una forte perturbazione che riporterà piogge e maltempo in diverse regioni, in particolare al Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna il maltempo in Italia: piogge e allerta al Centro-Sud

Dopo una breve tregua dal maltempo con la giornata di sabato 11 novembre all'insegna del sole in buona parte del paese, da domenica 12 novembre è previsto un peggioramento del clima con il ritorno di piogge e rovesci in particolare nelle regioni del Centro-Sud. In arrivo, infatti, la perturbazione n.7 del mese con piogge e fenomeni temporaleschi lungo lo stivale. L'inizio della prossima settimana, invece, è nel segno dell'alta pressione che riporterà un tempo mite e stabile con temperature in aumento verso valori al di sopra delle medie stagionali. La situazione dovrebbe perdurare per buona parte della settimana con un peggioramento previsto tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 12 novembre: giornata nuvolosa con il ritorno del maltempo al Centro-Sud dove ci saranno rovesci o temporali. Scatta l'allerta meteo per piogge nella zona del basso Tirreno tra Campania e Calabria, mentre nelle prime ore del pomeriggio è previsto un miglioramento in Toscana e Sardegna. Nelle regioni del Nord nuvole e schiarite, mentre precipitazioni sparse e nevose oltre 1000-1600 metri sulle Alpi. Le temperature massime in calo al Centro-Nord, mentre in crescita in Sicilia e Sardegna con picchi di 24-25 gradi.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: torna l'alta pressione

Che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni meteo di lunedì 13 novembre 2023 delineano una giornata di sole con qualche possibile annuvolamento lungo i settori alpini, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria tirrenica, nord della Sicilia e Sardegna occidentale. Neve ad alta quota, oltre i 2000 metri, sulle Alpi di confine di Val d’Aosta, alto Piemonte e Alto Adige. Nel resto del paese cielo poco nuvoloso o sereno. Sicuramente si prospetta una settimana meno turbolenta con l'Italia interessata da un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale che determinerà un clima mite e stabile.

Tra la fine di martedì 14 e mercoledì 15 novembre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.8 del mese, che colpirà prima il Nord e poi l resto del paese. Tra venerdì 17 e sabato 18 novembre, invece, è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.9, che sarà più forte ed incisiva diretta verso l’Emilia Romagna, il Centro-Sud peninsulare e anche la Sicilia. In aumento le temperature verso valori al di sopra della norma fino a venerdì.