Meteo, che tempo farà nel ponte del 25 aprile?

L'Italia presto nuovamente nella morsa del maltempo per l'arrivo di due perturbazioni in arrivo tra la notte di mercoledì 23 aprile e venerdì 25 aprile. Si delinea per il weekend del 25 aprile 2025 un clima instabile e variabile con piogge e temporali. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, torna il maltempo per il weekend del 25 aprile 2025

L'alta pressione è ancora ben lontana dall'Italia anche in vista del 25 aprile 2025. Clima instabile e variabile per il passaggio di più perturbazioni: a cominciare dalla n.6 del mese in arrivo da mercoledì sera con piogge e temporali nelle regioni del Nord. Gli effetti della perturbazione interesseranno con il passare delle ore anche le regioni del Centro-Sud. A stretto giro nel giorno della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile 2025, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione (la n.7 del mese) che colpirà dapprima le zone di Nord-Est per poi interessare il Centro-Sud. Previsti fenomeni temporaleschi di forte intensità con il rischio di grandinate e criticità. Una tregua sembra possibile nella giornata di venerdì 26 aprile, mentre da domenica 27 si intravedono nuovamente annuvolamenti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 24 aprile 2025: schiarite nelle zone di Nord-Ovest, mentre nuvole diffuso in tutta Italia con il rischio di piogge su Triveneto, Centro-sud e Sicilia orientale e, solo al mattino, anche su Levante Ligure ed Emilia. In calo le temperature nei valori massimi. Nella giornata di venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione, ancora clima instabile con l'aumento di nuvole sul Nord-est, tra Friuli Venezia Giulia, ma anche basso Veneto, Emilia Romagna e gran parte del Centro-Sud. Sole nelle zone di Nord-Ovest con possibili schiarite anche lungo i settori tirrenici e all’estremo Sud.

Meteo, la tendenza meteo per il weekend del 25 aprile

L'ultimo weekend di aprile, che ricade proprio con la Festa della Liberazione del 25 aprile, il clima si delinea ancora instabile e variabile per la presenza di una serie di perturbazioni. Il passaggio della perturbazione n.7 di aprile si farà sentire lungo tutto lo stivale, a cominciare dal basso versante adriatico fino all’estremo Sud, prima di abbandonare definitivamente il Paese. Successivamente è previsto l'arrivo di un tempo soleggiato ad eccezione del possibile rischio di piogge e temporali lungo la fascia prealpina e l’Appennino settentrionale. Il maltempo torna protagonista già da domenica 27 aprile 2025 con una nuova perturbazione, questa volta di origine atlantica, che porterà ancora piogge e temporali in buona parte del Paese.

Ancora incerta l’evoluzione per l’inizio della prossima settimana, ma ad oggi delinea l’assenza di un campo anticiclonico. Nella giornata di lunedì 28 aprile si faranno sentire ancora gli effetti della perturbazione di domenica con un clima instabile e variabile e il rischio di piogge dapprima al Centro-Sud e sulle Isole e poi al Nord Italia. Nonostante ciò, il clima resterà primaverile con temperature per lo più superiori alla media stagionale e tipiche di maggio inoltrato.