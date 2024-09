Meteo, che tempo farà nel weekend? Ecco le previsioni nel dettaglio

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? Che tempo farà nell'ultimo fine settimana di settembre? Avremo un'Italia divisa in due nelle prossime 48 ore. Il maltempo si concentrerà sulle regioni del Nord, qui sarà alto il rischio di nubifragi.

A Sud avremo una breve parentesi estiva e le temperature raggiungeranno picchi oltre la media del periodo. Sabato e domenica, però, il divario tra Nord e Sud andrà pian piano a sparire in quanto al Nord si attenuerà il maltempo e correnti d'aria fredda faranno calare le temperature su tutta la nostra Penisola.

Meteo weekend: Italia divisa in due?

Le previsioni meteo per le prossime 48 ore segnalano un'Italia divisa in due a causa di un’intensa perturbazione atlantica che investirà le regioni settentrionali portando altre precipitazioni, in alcune aree anche abbondanti. Sembra che le zone dell'Emilia Romagna, colpite, negli ultimi giorni, da una nuova alluvione, non verranno interessate da questa nuova fase di maltempo così come le regioni centrali tirreniche e la Campania che saranno coinvolte solo marginalmente.

Sul resto del Centro Sud avremo, invece, condizioni dal sapore estivo, con temperature oltre la norma, per effetto dei tiepidi e forti venti meridionali che accompagnano la perturbazione.

Proprio nel weekend infine venti più freddi settentrionali sostituiranno gradualmente i venti da sud determinando un sensibile calo termico in tutto il Paese e attenuazione del maltempo al Nord.

Nello specifico nella giornata di venerdì 27 settembre vi sarà ancora maltempo in molte aree del Nord, ma con fenomeni in attenuazione all’estremo Nord-Ovest. Permarrà il rischio di forti temporali e nubifragi su:

Liguria di Levante,

Est Lombardia

Triveneto

Nel pomeriggio i temporali proseguiranno a carattere sparso su: Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Nubi nei settori tirrenici e interni del Centro; sereno o poco nuvoloso su medio Adriatico, Sud e Isole. Le temperature saranno invece in temporaneo rialzo quasi ovunque.

Le tendenze meteo per sabato e domenica: l'ultimo weekend di settembre

Sabato 28 settembre la coda della perturbazione porterà alcune piogge sulle regioni centrali, ovvero in Campania e nel nord della Puglia. Alle spalle del sistema nuvoloso, gli afflussi di aria più fresca determineranno un primo calo termico al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud e sulla Sicilia invece le temperature rimarranno su livelli estivi, localmente oltre i 30 gradi. Verso fine giornata il transito di un nucleo instabile favorirà lo sviluppo di qualche temporale sulla pianura padana centro-orientale.

Nella giornata di domenica 29 settembre il fronte nuvoloso si allontanerà dall’Italia, l’instabilità, con rovesci e qualche temporale, si concentrerà lungo l’Adriatico dalla Romagna al Gargano, ma tendendo ad attenuarsi già dal pomeriggio. Venti più freddi settentrionali determineranno un generale calo termico che sarà più sensibile sul versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia.