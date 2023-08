Meteo, che tempo farà a ferragosto? Le previsioni all'insegna dell'anticiclone africano

L'alta pressione in rimonta sull'Italia favorirà un innalzamento delle temperature verso valori più estivi dopo giorni segnati dal maltempo e dalle piogge. Da giovedì 10 agosto è previsto una nuova ondata di calore con picchi di anche 33-35° complice il ritorno dell'anticiclone africano. Che tempo ci sarà a Ferragosto? Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna l'estate: al via la terza ondata di calore

L'estate ritorna nel vivo dopo la parentesi fresca degli ultimi giorni. Il passaggio di tre perturbazioni di origine atlantiche ha riportato piogge e maltempo lungo tutto lo stivale con un brusco calo delle temperature e valori di gran lunga inferiori alla media del periodo. La seconda parte della settimana però segna la rimonta dell'alta pressione con il ritorno del caldo e dell'anticiclone africano.

In aumento anche le temperature, ma in modo graduale con nuovi picchi previsti tra giovedì 10 e domenica 13 agosto con anche 33-34°. Caldo e afa si faranno più insistenti lungo tutto lo stivale anche la presenza di una componente sub-tropicale dell’anticiclone in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il mar Mediterraneo. Il grande caldo è atteso proprio per la settimana di Ferragosto e non si esclude l'arrivo di una possibile terza ondata di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 9 agosto: bel tempo e sole in buona parte del paese. Qualche annuvolamento è previsto nelle prime ore del pomeriggio lungo la fascia alpina e all’estremo Nordest con il rischio di piogge tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia. Le temperature in aumento da Nord a Sud con valori che si avvicinano ai 30° e punte di 31-32° nelle Isole.

Meteo Ferragosto, che tempo farà?

Nella giornata di giovedì 10 agosto bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale. Solo al Nord si segnala qualche leggera velatura senza alcun fenomeno temporalesco. Ancora in aumento le temperature con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 32-33° con punte di 34-35° in Sicilia e Sardegna.

I giorni che precedono il Ferragosto saranno all'insegna del caldo e dell'afa con un clima stabile e soleggiato. Venerdì 11 agosto bel tempo soleggiato con qualche possibile annuvolamento solo sui rilievi appenninici del Centro-Sud. Da domenica 13 agosto temperature in aumento anche al Nord. L'inizio della settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica con il caldo che si andrà a intensificarsi da Nord a Sud.