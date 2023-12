Meteo, Capodanno 2024 a rischio maltempo? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza

Dopo dei giorni di Natale e Santo Stefano dominati ancora dall'alta pressione, con condizioni meteo stabili e un clima insolitamente caldo per il periodo, verso Capodanno dovremmo assistere al ritorno di uno scenario più invernale. In particolare, nella seconda parte della settimana una prima perturbazione porterà un aumento delle nuvole, accompagnato tuttavia da poche precipitazioni. Tra il weekend di San Silvestro e il Capodanno, poi, stando agli ultimi aggiornamenti meteo sembra profilarsi una fase di maltempo più significativo.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Per la giornata di mercoledì 27 dicembre non si profilano cambiamenti significativi della situazione meteo, che vedrà insistere ancora condizioni di stabilità atmosferica con la presenza di nebbie e nubi basse anche compatte in pianura e lungo le coste del Nord Italia, più irregolari nelle zone tirreniche e interne del Centro e al Sud. Maggiori spazi di sereno sono previsi sul medio e basso versante adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia. Le temperature resteranno su valori superiori alla media stagionale, ma più contenuti nelle aree interessate da nubi e foschie più persistenti.

Giovedì 28 dicembre, poi, si avvicinerà all’Italia una estesa perturbazione atlantica che tuttavia non dovrebbe portare fenomeni di rilievo in quanto indebolita dalla presenza del residuo dell’anticiclone che da giorni occupa la Penisola. Nel corso della giornata osserveremo un aumento della nuvolosità su tutto il Nord Italia, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Qualche debole pioggia potrebbe coinvolgere la Liguria, la Toscana e la Venezia Giulia.

La tendenza meteo verso Capodanno

La tendenza meteo per il periodo di Capodanno è ancora caratterizzata da un significativo margine di incertezza. Al momento, per venerdì 29 si profila un’estensione delle piogge ad alcune aree del Centro Italia e all’Emilia Romagna entro la serata.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, tra la fine di sabato 30 e domenica 31 dicembre il nostro Paese sarà probabilmente raggiunto da un’altra perturbazione collegata a un centro di bassa pressione sull'Europa centrale: i suoi effetti dovrebbero farsi sentire soprattutto domenica, giorno di San Silvestro, quando attraversando rapidamente il nostro Paese potrebbe portare un peggioramento diffuso a iniziare dal Nord e dalle regioni tirreniche. Entro le prime ore di lunedì 1 gennaio 2024 le precipitazioni dovrebbero coinvolgere anche il Sud e la Sicilia.

L’arrivo della perturbazione sarà anticipato, sabato, da una temporanea intensificazione dei venti meridionali, di Scirocco e Libeccio, su gran parte dell’Italia. Successivamente, il suo passaggio sul Paese sarà accompagnato da venti più freddi che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo.