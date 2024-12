Meteo: anticiclone protagonista fino a Capodanno, poi si cambia! Le previsioni da domenica 29

Una vasta area di alta pressione occupa gran parte dell’Europa centro-meridionale e tutta l’Italia: almeno fino a Capodanno determinerà condizioni meteo stabili su tutto il nostro Paese, con assenza di piogge e nevicate, temperature al di sopra della norma e un clima particolarmente mite sulle zone alpine, dove lo zero termico arriva fino alla quota anomala di 3000 metri.

Queste condizioni “anticicloniche” provocano un graduale accumulo degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, peggiorando la qualità dell’aria nelle aree urbane; inoltre, dalla serata di martedì 31 e quindi proprio nella notte di Capodanno si conferma la formazione della nebbia, anche fitta in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Il primo giorno dell’anno nuovo vedrà anche la probabile presenza di strati di nuvolosità bassa tra Liguria e Toscana.

In base agli ultimi aggiornamenti meteo, per i giorni successivi a Capodanno si profila un cambiamento della situazione, con il possibile arrivo di perturbazioni sull’Italia.

Le previsioni meteo per domenica 29 dicembre

Tempo in prevalenza soleggiato su tutta l’Italia, con soltanto un po’ di debole e innocua nuvolosità in Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature minime in calo al Sud, in rialzo altrove; massime senza grandi variazioni, con valori superiori alla norma al Centro-Nord e clima mite per il periodo sulle zone montuose. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 30 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni per l’intera giornata; da segnalare al mattino alcuni banchi di nebbia sulle coste tra Veneto ed Emilia, e in Salento. Un po’ di nubi in più sulla Liguria centrale e nella Calabria meridionale. Temperature in lieve calo nei valori massimi al Nord, ma ancora oltre la media stagionale; venti molto deboli.