Meteo: cosa aspettarsi per Capodanno 2025? Gli ultimi aggiornamenti

Per il prossimo weekend si conferma uno scenario meteo in generale stabile e prevalentemente soleggiato, a causa di un campo di alta pressione che probabilmente ci accompagnerà fino al Capodanno 2025.

Le temperature aumenteranno gradualmente, portandosi su valori per lo più al di sopra della norma con un’anomalia più accentuata sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna.

La tendenza meteo fino a Capodanno 2025

Sabato 28 dicembre il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Qualche annuvolamento residuo insisterà su Sicilia, Calabria, Molise e Appennino meridionale ma senza essere accompagnato da fenomeni di rilievo. I venti saranno deboli al Centro-Nord, moderati settentrionali sulle estreme regioni meridionali.

Le temperature caleranno lievemente all’estremo Sud mentre nel resto del Paese non subiranno grandi variazioni, con valori superiori alla media al Centro-Nord e in Sardegna.

Anche la giornata di domenica 29 dicembre dovrebbe trascorrere all’insegna della stabilità atmosferica.

Secondo le attuali proiezioni l’anticiclone sarebbe destinato ad accompagnarci anche negli ultimi giorni dell’anno e fino al Capodanno 2025, determinando quindi una fase meteo piuttosto lunga segnata da clima insolitamente mite e dall’assenza di precipitazioni di rilievo.

Si tratta di una tendenza che presenta ancora margini di incertezza: sarà importante seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni per avere conferme e conoscere maggiori dettagli.