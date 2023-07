Meteo, caldo record: nove città a bollino arancione, ecco quali

L'Italia è nella morsa del caldo. Il Ministero della Salute ha comunicato per la giornata di lunedì 10 luglio 2023 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con nove città italiane da bollino arancione.

Allerta caldo in Italia: 9 città da bollino arancione

L'Anticiclone Nord-Africano è l'indiscusso protagonista della settimana. Afa e caldo lungo tutto lo stivale con temperature bollenti che sfiorano i 40° da Nord a Sud. La seconda grande ondata di calore dell'estate 2023 è iniziata da diversi giorni con l'anticiclone africano che ha fatto registrare un'impennata delle temperature da Nord con Sud dopo lunghe settimane di clima instabile e variabile. Un'intensa ondata di calore ha visto le temperature toccare i 37-38°, ma la situazione peggiorerà nelle prossime ore con il picco del caldo e valori che sfioreranno i 40° e punte di oltre 41-42° al Sud e Isole.

La nuova ondata di calore che sta interessando il nostro paese ha fatto scattare l'allarme caldo con nove città italiane da bollino arancione. A comunicarlo è stato il Ministero della Salute che, nell'odierno bollettino sulle ondate di calore, ha spiegato che il bollino arancione segnala il massimo pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche. Ecco le nove città a rischio: Roma, Firenze, Torino, Palermo, Perugia, Viterbo, Bolzano, Frosinone e Rieti. Allerta caldo anche in Campania dove sono previste temperature calde anche per tutta la prossima settimana.

Le ondate di calore sono un serio rischio per la salute. Con l'arrivo dell'estate e il consolidarsi dell'Anticiclone Nord-Africano le previsioni meteo delineano una situazione climatica all'insegna dell'afa, grande caldo e temperature bollenti. Prevista una media di 35-37° in buona parte del paese con picchi di oltre 40° al Sud e Isole. Con le ondate di calo si registrano temperature al di sopra della media associate a tassi elevati di umidità che rappresentano un chiaro rischio per la salute della popolazione.

In particolare in caso di bollino arancione per allerta caldo, come quello diramato dal Ministero della Salute in 9 città italiane, il rischio riguarda principalmente i più fragili come anziani, bambini e persone con malattie croniche.