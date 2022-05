Meteo, caldo intenso: da lunedì 23 maggio aumentano le temperature anche al Centro-Sud

Maggio rovente, come non se ne vedeva da anni. Le previsioni meteo sottolineano che l'ondata di caldo intenso, portata dall'Anticiclone nordafricano non accennerà a diminuire nemmeno la prossima settimana, Da lunedì 23 maggio 2022 le temperature saliranno anche al Centro - Sud dove si registreranno veri e propri picchi di calura. Così come Spagna e Francia, infatti, anche l'Italia sta attraversando un periodo caratterizzato da belle giornate, ricche di sole, ma con temperature sopra la media stagionale che stanno infrangendo ogni record.

Meteo, caldo intenso anche al Centro-Sud: le previsioni

Le previsioni meteo preannunciano che l'ondata di caldo intenso stia scivolando verso Sud per abbracciare meglio tutto lo Stivale. L’anticiclone nord-africano resterà protagonista su tutta l’Italia pur spingendosi, tra lunedì 23 e martedì 24 maggio, verso il Centro-Sud e sulle Isole. In queste zone è previsto l’apice del caldo con punte di 35 gradi.

Domenica 22 maggio le temperature saranno già in aumento al Centro-Sud e sulle Isole con valori massimi tra 25 e 32 gradi, ma soprattutto con possibili punte di 33-35 gradi al Nord.

Lunedì 23 maggio, invece, le temperature faranno registrare un calo nelle aree alpine e, in modo più lieve, al Nord-Ovest e in Veneto. Il caldo intenso proseguirà Emilia Romagna e al Centro-Sud. Si toccheranno picchi di 35 gradi nelle città emiliane e nelle zone interne della Sardegna.

Previsioni meteo: breve tregua al Nord

Le previsioni meteo preannunciano una breve tregua dal caldo intenso al Nord da martedì 24 maggio 2022. Mentre l'Anticiclone nordafricano si sposterà verso il Centro - Sud, infatti, al Nord farà capolino una perturbazione a carattere di fronte freddo che potrà dare origine a precipitazioni, principalmente sulle aree al nord del Po, con piogge più intense sull’alto Piemonte e sulla Lombardia settentrionale.