Meteo: caldo africano fino a domani (30 giugno). A luglio cambio di rotta!

Il cambio del mese vedrà ancora l’Italia nella morsa di questa eccezionale ondata di caldo. Infatti fino a mercoledì 1° luglio il nucleo “bollente” della massa d’aria subtropicale indugerà ancora nell’area mediterranea con picchi estremi di 37-39 gradi, associati ad afa intensa conseguente alla scarsa ventilazione ed al ristagno dell’umidità nei bassi strati. Il disagio si avverte anche nelle ore notturne quando si fa fatica in molti casi a scendere sotto la soglia dei 25 gradi.

Lo stesso caldo umido estremo è all’origine dell’instabilità pomeridiana/serale e con strascichi notturni, con sviluppo di temporali di calore per lo più sulle aree montuose ma con locali sconfinamenti fino alla pianura Padana ed alle aree interne della penisola.

Si conferma però l’agognata svolta per i primi giorni di luglio che porterà alla conclusione di questa ondata di caldo estremo. Nella seconda parte di mercoledì una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico (la prima di luglio) si affaccerà al Nord per poi proseguire, tra giovedì 2 e venerdì 3, verso il Centrosud, determinando però al suo passaggio una pericolosa fase temporalesca.

Infatti, l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo determinerà un elevato rischio di fenomeni violenti con grandinate, forti raffiche di vento e la possibilità che si generi anche qualche tromba d’aria. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature per qualche giorno scenderanno su valori più vicini alla norma o, perlomeno, sotto la soglia dei 35 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 30 giugno

Al mattino nubi e isolati rovesci o temporali sull’alta Lombardia; maggiori schiarite altrove, specie su Emilia Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi e possibili rovesci o temporali su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del Centro, Appennino meridionale e rilievi delle Isole. Verso sera qualche temporale anche sulla pianura emiliana.

Temperature stazionarie o in lieve flessione, ma ancora molto elevate: picchi di 37-38 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, salvo possibili raffiche nelle vicinanze dei temporali e rinforzi di Maestrale sulla Sardegna occidentale.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 luglio

Al mattino prime nuvole e locali piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove salvo qualche addensamento sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore in sviluppo nell’interno della Sicilia e lungo l’Appennino centro-meridionale con possibili sconfinamenti fino alle coste dell’alto Ionio. Peggiora al Nord con un fronte temporalesco che la sera arriverà a coinvolgere anche alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi fenomeni forti e possibili criticità con rischio nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Primi lievi e locali cali nelle massime al Nord, pressoché inalterate invece altrove; il calo termico al Nord potrà risultare più evidente dalla sera dopo il passaggio del fronte temporalesco anche per effetto dei venti settentrionali moderati e asciutti che lo seguono. In giornata Maestrale anche moderato in Sardegna e nel canale di Sicilia.