Bufere di neve in Grecia e Turchia: la neve arriva sul mare, anche a Mykonos e Santorini

Bufere di neve in Turchia e Grecia. La neve è arrivata anche sulle spiagge delle isole di Mykonos e Santorini regalando uno spettacolo senza precedenti. Sui social impazzano foto e video di Mykonos, isola greca cosmopolita delle Cicladi conosciuta in tutto il mondo.

Neve a Mykonos: lo scenario è da sogno

L'isola di Mykonos si è svegliata ricoperta di neve. Un evento rarissimo sull'isola greca da una bufera di neve. Tantissime le foto e i video delle gente locale che ha immortalo uno scenario fiabesco con la dama bianca che ricopre le spiagge di Psarou, Super Paradise ed Elia. Da circa dieci anni non si verificava un fenomeno del genere sull'isola, anche se le previsioni meteo dei giorni scorsi segnalavano l'arrivo di gelo e freddo. La neve è caduta anche a Santorini, l'isola più meridionale dell'arcipelago delle Cicladi.

Le previsioni meteo non prevedono miglioramenti per i prossimi giorni. Previste basse temperature, freddo e gelo anche nei prossimi giorni con forti gelate, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali della Grecia. Non solo, la neve è prevista anche in Macedonia, Tracia, Tessaglia, Grecia centrale orientale, Creta e nel Dodecaneso. Il meteorologo Sakis Arnautoglou aveva pre-annunciato l'arrivo della neve: "Domenica il colore bianco, che indica un'alta probabilità di nevicate, copre la maggior parte delle isole dell'Egeo, la maggior parte delle aree di Creta e il Dodecaneso settentrionale anche a bassa quota".

Che dire uno spettacolo davvero senza precedenti!

Neve anche in Turchia: video della bufera sulla città di Kastamonu

Anche la Turchia è stata colpita da un'ondata di gelo proveniente dall'artico. Nevicate abbondanti su buona parte del paese, da nord a sud, con alcune città travolte da bufere di neve. E' il caso della città di Kastamonu, sulle coste meridionali del Mar Nero, dove i cittadini hanno potuto assistere ad un fenomeno davvero particolare come mostrato nel video: la reazione del mare all'arrivo dell'aria gelida.

Tutta la costa meridionale del Mar Nero è stata raggiunta da abbondanti nevicate che hanno interessato, non solo la città di Kastamonu, ma anche Bartin dove la neve ha ricoperto le strade di circa un metro. Disagi in tutto il paese per l'accumulo di neve sulle strade. Intanto le previsioni non segnalano miglioramenti: freddo e neve, infatti, si protrarranno per tutta la settimana con una possibile intensificazione del gelo.