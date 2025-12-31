FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, arriva la neve nelle prossime ore in Italia: ecco dove e quando

Niente neve per San Silvestro e Capodanno. Le temperature scenderanno e si assesteranno su valori sotto media, ma il tempo rimarrà asciutto. La neve, dopo la giornata di oggi in cui è attesa sull'Appennino fino ai 500 metri, tornerà solo sulle Alpi sabato 3 gennaio 2026.
Clima31 Dicembre 2025 - ore 08:39 - Redatto da Meteo.it
Secondo le ultime previsioni meteo quando arriva la neve? Nelle prossime ore sull'Italia è atteso l'arrivo di correnti più fredde, o meglio l'irruzione di aria gelida e un conseguente calo termico con valori che si assesteranno sotto le medie stagionali. Ecco tutti i dettagli e le località dove si attendono nevicate importanti tra San Silvestro e Capodanno.

Meteo, neve sull'Italia? Ecco quando e dove

Le ultimissime previsioni meteo segnalano un imminente cambio di scenario sull’Italia dove l’alta pressione, che ha garantito prevalenti condizioni di stabilità e temperature sopra la media, lascerà il posto a correnti molto fredde settentrionali che, a cominciare dall’estremo Nord-Est, si propagheranno in tutto il Paese determinando entro domani un generale e deciso calo termico.

Questa massa d’aria di origine artica, il cui nucleo più gelido sta raggiungendo l’Europa dell’est, comporterà un’improvvisa discesa delle temperature al di sotto dei valori normali.

Che tempo farà nelle prossime ore? Per San Silvestro e Capodanno sono previste poche precipitazioni. La giornata di mercoledì 31 gennaio prenderà il via con molte nuvole accompagnate da isolate piogge o brevi rovesci su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna. Tempo più stabile nel resto del Paese, ma con nubi a inizio giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Veneto, medio Adriatico, Sud e basso Lazio, in parziale diradamento in giornata. Ulteriore e sensibile calo termico, con valori massimi inferiori alla media, specie al Centro-Sud. Ventoso sul Ligure, al Centro-Sud e Isole per venti dai quadranti settentrionali.

L’aria fredda affluita sull’Italia la sera di San Silvestro sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Nevicherà a Capodanno? Giovedì 1 gennaio avremo al mattino nuvolosità in addensamento sulle regioni centrali tirreniche, sulla Liguria e sulle pianure del Nord-Ovest; un po’ di nubi anche sulle Isole maggiori, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel pomeriggio o la sera qualche pioggia sulla Liguria orientale, nel sud della Toscana, sul Lazio settentrionale sulla Sicilia occidentale. Non sono pertanto previsti fiocchi nonostante il calo termico.

Cosa accadrà dopo Capodanno? Nuovo cambio di scenario

Cosa ci attende dopo Capodanno? A quanto dicono le ultime tendenze nella giornata di venerdì 2 gennaio avremo pioggia in Campania, sullo Spezzino e sul nord della Toscana, ma anche piogge occasionali sul resto della Toscana, su Umbria e Lazio. Schiarite a tratti in Sardegna, sul Trentino Alto Adige, sulle regioni adriatiche, cielo in prevalenza nuvoloso, ma senza piogge di rilievo altrove.

Sabato 3 gennaio dovremmo assistere al rinforzo dei venti miti meridionali con temperature in ulteriore rialzo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Aumenterà la probabilità di precipitazioni al Nord, specie sulle aree alpine, dove nevicherà a quote di montagna.

